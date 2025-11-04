US-Fernsehen

FX bestellt «Snowfall»-Spin-off

Das neue Drama, das in Los Angeles spielt, hat noch keinen Titel.

Der US-Sender FX hat offiziell ein Spin-off zur erfolgreichen Crime-Serie «Snowfall» in Auftrag gegeben. Das bislang noch unbetitelte Drama spielt im Los Angeles der 1990er-Jahre  kurz nach dem Ende der Mutterserie  und erzählt vom Aufstieg der Westcoast-Rap-Szene, die zwischen Ganggewalt, Drogen und kommerzieller Ausbeutung durch die Musikindustrie steht.

Im Mittelpunkt steht eine ehemalige Drogenabhängige (Gail Bean), die versucht, als Managerin oder Künstlerin Westcoast-Rap in den Mainstream zu bringen. Isaiah John wird erneut als Leon Simmons zu sehen sein. Weitere Hauptrollen übernehmen Asante Blackk, Peyton Alex Smith und Simmie Sims III. Das Drehbuch stammt von Malcolm Spellman, der auch als Executive Producer fungiert. Unterstützt wird er von den «Snowfall»-Veteranen Dave Andron, Thomas Schlamme, Julie DeJoie, Michael London und Trevor Engelson. Produziert wird die Serie von FX Productions.

FX-Entertainment-Präsident Nick Grad erklärte: Diese neue Serie führt uns in eine der prägendsten Epochen der Musikgeschichte zurück  die Geburtsstunde des Westcoast-Rap. Spellman bringe dafür eine enzyklopädische Kenntnis der Szene mit. «Snowfall», erschaffen von John Singleton, Eric Amadio und Dave Andron, lief von 2017 bis 2023 und zählt zu den erfolgreichsten Dramaserien in der Geschichte von FX.

