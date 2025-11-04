Quotennews

Ende der Pause: Starker Start von Inka Bause

Mario Thunert von 04. November 2025, 08:24 Uhr

Die Moderatorin leitete gestern bereits die 21. Staffel ihrer Kult-Kuppelei «Bauer sucht Frau» ein.

Mit einem abermaligen Scheunenfest ging die Kuppelshow «Bauer sucht Frau» mit Inka Bause gestern in die 21. Staffel. Elf Bauern und zwei Bäuerinnen begeben sich dieses Jahr auf die Suche nach der Liebe. Zunächst zeigt



Wagen wir einen Blick auf die Auftakt-Daten, dann müssen wir feststellen, dass das RTL-Format das Niveau vom letzten Jahr (15,8 Prozent 14-49-jährige) nicht ganz halten konnte. Dennoch blieben für Bause und Teilnehmer*innen 0,58 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 übrig und setzten den Prozentanteil auf weiter schöne 13,8 Prozent - die Zweistelligkeit war damit gesichert und mit ihr auch Zielgruppen-Sieg vor



Im Anschluss gab es ein Wiedersehen mit «Ralf, der Bauernreporter». Ralf Herrmann trifft die Bauern und Bäuerinnen, packt mit an und soll ihnen manches Geheimnis entlocken. Interessiert daran waren nun jedoch nur noch 0,22 Millionen aus der Zielgruppe, die zu mittelprächtigen 8,6 Prozent überleiteten - ein (zu) starker Verlust an Prozentpunkten. Insgesamt hielt Ralf hingegen 1,97 Millionen zu weiter erfreulichen 13,8 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

