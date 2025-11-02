Blockbuster-Battle

Die beiden anderen Filme weisen ein ordentliches, aber nicht starkes Gesamtfazit auf.

«Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse» 2022 (Sat.1, 20:15 Uhr)
Eddie Redmayne in einem weiteren Teil der "Phantastische Tierwesen"-Reihe: Gellert Grindelwald schmiedet einen finsteren Plan, um die Muggelwelt den Zauberern zu unterwerfen. Und tatsächlich findet er immer mehr Gleichgesinnte, die sich auf seine Seite schlagen. Um den Magier zu stoppen, bittet Albus Dumbledore Newt Scamander und seine Freunde um Hilfe. Gemeinsam mit seinen magischen Tierwesen setzt Newt alles daran, Grindelwald zu stoppen.

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 6
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 27 von 40 Punkten

«The Sixth Sense» 1999 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)
Der Kinderpsychologe Malcolm Crowe kümmert sich um den neunjährigen Cole. Der sensible Junge lebt bei seiner Mutter und wurde durch die Trennung seiner Eltern offenbar schwer traumatisiert. Cole erinnert Crowe an einen ehemaligen Patienten, dem er damals nicht helfen konnte. Umso verzweifelter kämpft er um das Vertrauen des Kindes. Schließlich verrät Cole dem Psychologen sein dunkles Geheimnis: Er kann tote Menschen sehen, die ihn zu jeder Tageszeit terrorisieren. Zunächst vermutet Malcolm, der Junge würde halluzinieren. Doch bei seinen Nachforschungen stößt er auf eindeutige Hinweise, dass das Kind die Wahrheit sagen könnte...

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten

«Die drei Musketiere» 1973 (Tele 5, 20:15 Uhr)
1625: Der junge Edelmann DArtagnan verlässt seine Heimat Gascogne, um sich den berühmten königlichen Musketieren anzuschließen. In Paris lernt er die drei Musketiere Athos, Porthos und Aramis kennen und freundet sich mit dem Trio an. Die vier werden in eine Hofintrige des Kardinals Richelieu und seiner verschlagenen Komplizin Lady de Winter verwickelt. Bald haben sie alle Hände voll zu tun, um Kopf und Ehre der Königin zu retten. Im Paris des 17. Jahrhunderts dienen die Musketiere König Louis XIII.

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten


Von der Bewertung liegt der Willis-Mystery-Klassiker bei RTLZWEI vorne. Die Tierwesen bieten sich eher für die Familienunterhaltung an, während die Musketiere kurzweilig mit Retro-Charme unterhalten  die beiden letztgenannten Filme weisen in diesen Zusammenhang ein ordentliches, aber nicht starkes Gesamtfazit auf

