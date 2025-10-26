Blockbuster-Battle

Keiner der aktuellen Blockbuster kann mit dem 50er-Jahre-Thriller vom Altmeister mithalten.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

2018 (Sat.1, 20:15 Uhr)Eddie Redmayne im zweiten Teil der "Phantastische Tierwesen"-Reihe: Der Magizoologe Newt Scamander erfährt, dass der totgeglaubte Credence noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten?The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 72011 (RTLZWEI, 20:15 Uhr)Der amerikanische Biologe Dr. Martin Harris reist mit seiner gutaussehenden Gattin nach Berlin, um an einem internationalen Kongress teilzunehmen. Nach einem schweren Autounfall liegt er vier Tage im Koma und erwacht in einem Alptraum: Er hat zum Teil sein Gedächtnis verloren, seine Frau kennt ihn nicht mehr, ein anderer Mann hat seinen Platz eingenommen - und der kann sich im Gegensatz zu ihm als Dr. Martin Harris ausweisen. Eine ganze Zeit lang zweifelt Dr. Harris an seinem Verstand. Doch dann machen mysteriöse Killer Jagd auf ihn. Auf der Flucht durch Berlin helfen ihm eine mutige Taxifahrerin und ein ehemaliger Stasi-Offizier, eine ungeheuerliche Verschwörung aufzudecken.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 71954 (arte, 20:15 Uhr)Hitchcock-Thriller: Tony Wendice, Ehemann einer wohlhabenden Ehefrau, heuert jemanden an, der seine Margot ermorden soll. Als es Margot gelingt, den Täter in Notwehr zu erstechen, ändert Tony seinen Plan: Geschickt fälscht er Indizien, um seine Frau vom Opfer zur Täterin zu machen. Nur Margots Ex-Geliebter Mark und Inspektor Hubbard könnten ihre Unschuld beweisen. Doch sie müssen sich beeilen, denn auf Margot wartet die Hinrichtung. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt ...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8