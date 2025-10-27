Yulia Yáñez Schmidt: Wie eine hochprofessionelle Familie

Interview

Die «SOKO Köln»-Schauspielerin steht als Dr. Pilar Westphal vor der Kamera. Im Quotenmeter-Gespräch erzählt Schmidt von dem familiären Verhältnissen am Set.

Ich glaube, die erste durchgehende Rolle ist für jede Schauspielerin ein persönlicher Meilenstein, und so hat Pilar natürlich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Aber ich freue mich auch besonders, dass ich eine Figur spielen darf, die, wie ich, südamerikanische Wurzeln hat und gleichzeitig eine waschechte Kölnerin ist.Pilar nimmt ihre Arbeit sehr ernst und ist oft eher sachlich statt emotional, für mich bedeutet das, sehr komplizierte medizinische Fachbegriffe auswendig zu lernen, damit ich mein Fachwissen ganz souverän an meine Kripo-Kolleg*innen weitergeben kann.Ja, in der neuen Staffel gerät die Balance zwischen Sachlichkeit und Emotionalität bei Dr. Westphal ganz schön ins Wanken, als eine ihrer Studentinnen tot aufgefunden wird. Da lässt Pilar auch mal alle Professionalität hinter sich, um dem Fall auf die Spur zu kommen.Ich denke, es ist die besondere Mischung aus spannenden Fällen, liebgewonnenen Charakteren und die spezielle Verbindung zu Köln, die unsere Serie seit vielen Jahren so erfolgreich macht. Wir sind ein tolles Team, das gerne zusammenarbeitet und ich glaube, unser Publikum merkt das.Wie eine hochprofessionelle Familie! Es geht schon sehr familiär und lustig bei uns zu, aber wir können auch hochprofessionell und fokussiert arbeiten. Das Schöne ist, dass beides geht, und das ist wirklich nur in einem eingespielten Team möglich, sowohl vor als auch hinter der Kamera.Ich finde es toll, dass ich durch unsere ganz unterschiedlichen Tatorte so viele neue Ecken von Köln kennenlerne. Als Rechtsmedizinerin bin ich ja meistens direkt vor Ort und komme so an ganz vielen spannenden Drehorten zum Einsatz. Aber ich bin auch froh, dass unsere Fälle fiktiv sind und unsere Mordopfer nach dem Take wieder aufstehen, Kriminalfälle also lieber im Fernsehen und nicht im echten Leben.Sie nimmt die Dinge gerne genau, und brennt für ihre Arbeit, da finde ich mich schon sehr wieder. Der Blick fürs Detail, den haben wir auf jeden Fall beide!Ich habe mir in Vorbereitung auf meine Rolle ziemlich viele Sachen im Internet durchgelesen. Da habe ich zum Beispiel eine Einführungsvorlesung in die Rechtsmedizin gefunden, das war natürlich klasse! Ich würde aber immer noch gerne ein Praktikum in der Rechtsmedizin machen, um einen echten Einblick in den Arbeitsalltag einer Rechtsmedizinerin zu erhalten.Die Folge Alte Knochen ist mir natürlich besonders in Erinnerung geblieben, denn da lernen wir Dr. Westphal auch mal von einer etwas anderen Seite kennen.Ich würde mich freuen, wenn sie noch mehr ermitteln würde, ich glaube, Pilar wäre eigentlich auch eine tolle Kommissarin! Aber ich freue mich natürlich auch, wenn wir einfach noch mehr von Dr. Pilar Westphal zu sehen bekommen, und sie auch als Mensch weiter kennenlernen, denn da gibt es noch einiges zu entdecken.