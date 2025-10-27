Pixelpunkt

von Benjamin Wagner 27. Oktober 2025, 12:43 Uhr

In "Dispatch" treffen Superhelden auf Büroalltag  eine brillante Mischung aus Satire, Management und moralischen Entscheidungen, die das Heldentum völlig neu definiert.

Mit Dispatch wagt das kalifornische Studio AdHoc einen ungewöhnlichen Spagat: eine Superhelden-Simulation, die nicht von Kämpfen und Explosionen lebt, sondern vom Alltag hinter den Kulissen. Statt selbst in den Kampf zu ziehen, übernimmt man hier den Schreibtisch  und mit ihm die Verantwortung, ein ganzes Team von Helden zu koordinieren. Am 22. Oktober 2025 erschienen, entwickelte sich das Spiel rasch zum Überraschungserfolg des Herbstes. Auf Steam wird es mit sehr positiv bewertet, über 4.800 Rezensionen loben die Mischung aus Taktik, Humor und Menschlichkeit.Das Grundkonzept ist so einfach wie genial: Statt selbst Superkräfte zu besitzen, spielt man den Einsatzleiter einer Organisation, die Helden zu Notfällen schickt. Ob Banküberfall, Alien-Invasion oder Katze auf dem Baum  alles landet auf dem Schreibtisch des Spielers. Das Ziel: Ressourcen einteilen, Prioritäten setzen und dabei nicht die Nerven verlieren. Die Präsentation erinnert an eine Mischung aus This Is the Police, Papers, Please und einem modernen Managementspiel  nur eben mit Superhelden statt Beamten. Jede Mission kommt als Akte oder Notruf herein, oft mit unvollständigen Informationen. Nun muss entschieden werden: Welcher Held passt zur Situation? Wer ist verletzt, überarbeitet oder gerade im Konflikt mit dem Team?Was Dispatch besonders auszeichnet, ist sein Fokus auf Entscheidungen und deren emotionale Folgen. Schickt man den erfahrenen Captain Volt zu einer Mission, obwohl er gerade Streit mit der Reporterin Blaze hat? Lässt man eine kleine Stadtbewohnerin ohne Hilfe, um einen großflächigen Angriff in der Innenstadt zu verhindern? Jede Entscheidung hat Konsequenzen  sowohl für die Heldenbeziehung als auch für den Verlauf der Geschichte. Die Simulation funktioniert in Echtzeit. Während man Anrufe entgegennimmt, tickt die Uhr, Helden melden sich per Funk, Katastrophen eskalieren. Hinzu kommt die Büroebene: Neben den Einsätzen muss das Team gemanagt werden. Streitigkeiten im Büro, ungleiche Bezahlung, Liebesdramen oder Burn-out-Symptome fordern diplomatisches Geschick.Das Figurenensemble ist einer der größten Pluspunkte. Statt makelloser Comic-Idole zeigt Dispatch ein Team aus unvollkommenen, oft neurotischen Charakteren. Da ist etwa Nova Queen, die unentwegt über ihre Sponsoren redet, der zynische Iron Hawk, der lieber Videospiele spielt, als zu retten, oder Rookie Sparks, der verzweifelt versucht, seinen Platz im Team zu finden. Diese Persönlichkeiten prallen in Meetings, Funkgesprächen und Dialogen aufeinander  mal komisch, mal tragisch, oft beides zugleich. Die Figuren entwickeln sich weiter, abhängig von den getroffenen Entscheidungen. Wer überarbeitet wird, kann kündigen oder schlimmer: bei einem Einsatz versagen. Andere wachsen über sich hinaus, wenn sie Vertrauen und Anerkennung spüren. Das verleiht der Simulation eine emotionale Tiefe, die man in diesem Genre selten findet.Ton und Stil von Dispatch bewegen sich zwischen Komödie und Sozialstudie. Die Bürodialoge sind pointiert, der Humor trocken und oft herrlich absurd. Wenn etwa ein Superheld seine Dienstreiseabrechnung beantragt, während draußen ein Meteorit einschlägt, trifft der satirische Kern ins Schwarze: Selbst Helden müssen mit Bürokratie klarkommen. Doch hinter der Komik steckt Ernst. Themen wie Überlastung, Ruhmsucht und moralische Dilemmata werden intelligent verhandelt. AdHoc Studio  gegründet von ehemaligen Telltale-Entwicklern  versteht es, narrative Tiefe mit interaktiver Entscheidungsmechanik zu verbinden.Visuell präsentiert sich Dispatch im klaren Comic-Look, stilisiert, aber hochwertig animiert. Die Einsatzzentrale ist der Mittelpunkt des Spiels: eine Mischung aus Großraumbüro, Leitstand und überdimensionalem Monitorwall. Im Hintergrund laufen Nachrichten, Heldeninterviews oder Social-Media-Kommentare, die auf die eigenen Entscheidungen reagieren. Das Sounddesign ist exzellent: Telefonklingeln, Funksprüche, hektische Tastaturgeräusche  alles wirkt authentisch und erzeugt das Gefühl einer echten Leitstelle. Dazu gesellt sich ein jazziger, leicht hektischer Soundtrack, der perfekt zur Mischung aus Büroalltag und Superheldenwahnsinn passt.Die Resonanz der Spielergemeinschaft ist eindeutig positiv. Fans loben das clevere Writing, die moralischen Grauzonen und den eigenwilligen Humor. Besonders hervorgehoben wird, dass Dispatch nie in simple Gut-Böse-Schemata verfällt, sondern den Spieler zwingt, über Prioritäten nachzudenken. Einige Kritiker merken an, dass das Interface anfangs überladen wirkt und die Lernkurve steil ist. Auch die deutsche Übersetzung hat laut Community kleinere Ungenauigkeiten. Dennoch sind sich Spieler und Presse einig: Dispatch ist eine der originellsten Indie-Produktionen des Jahres 2025.