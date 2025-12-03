Ina Paule Klink: Für mich steht die Wahrheit immer an erster Stelle

Interview

Die Schauspielerin kehrt im neuen «Zürich-Krimi» als Dominique zurück  und stellt sich einem Fall, der sie moralisch bis ins Mark fordert. In «Borchert und die Glut des Bösen» verteidigt sie einen rechtsextremen Verdächtigen und wird zur inneren Stimme der Kanzlei.

Ihr erster Impuls ist immer: Kann das wirklich so sein, wie es scheint? Für sie steht die Wahrheit an erster Stelle. Oft trügt der erste Schein, und man muss genau hinschauen. Diese Haltung hat sie von Borchert gelernt.Es verändert nichts. Er weiß, sie wird gute Gründe haben, den Fall so anzugehen, wie sie es tut. Am Ende gehen beide sehr professionell mit solchen Situationen um.Dominique hat immer wieder einmal anders gedacht als ihr Umfeld  neu ist dieser Aspekt daher nicht. In diesem Fall ist er jedoch deutlich tiefgreifender, nicht zuletzt wegen Borcherts Verbindung zu Rivka.Alle drei genannten Punkte waren für mich an dieser Geschichte besonders beeindruckend. Ich halte es für wichtig, miteinander zu sprechen, sich auszutauschen  gerade über solche Themen in der heutigen Zeit.Ich finde es essenziell, eine Haltung zu haben; ohne sie ist ein konstruktiver Austausch nicht möglich. Unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen und Überzeugungen schaffen Spannung  und genau das ist eine sehr wichtige Komponente in meinem Beruf. Und auch im wahren Leben.Sie hat das Herz am rechten Fleck und kämpft für die Wahrheit. Dabei ist sie manchmal so selbstlos, dass sie sich selbst in Gefahr bringt. Sie ist mit Leib und Seele Anwältin  und gerade das macht sie für mich menschlich greifbar.Dieses Thema ist ein hochrelevantes, und es ist leider nach wie vor Teil unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, den Mut zu haben, solche Geschichten zu erzählen. Der Film schafft es aus meiner Sicht, viele Facetten und Perspektiven aufzugreifen  besonders auch die emotionalen.Es ist ein großes Geschenk, mit einem Kollegen wie Christian Kohlund zu arbeiten, der mit solcher Feinheit, Sensibilität und Intensität spielt. Es ist faszinierend in bei seinem Spiel zu beobachten. Das ist schon etwas sehr Besonderes.Zwischen den beiden ist Reibung oft vorprogrammiert. Sie haben häufig unterschiedliche Ansichten oder Herangehensweisen. Dennoch ist das gegenseitige Vertrauen so groß, dass sie am Ende, trotz der Meinungsverschiedenheiten, einen gemeinsamen Weg finden. Diese Dynamik prägt die Energie zwischen den beiden und bleibt spannend. Ihren Respekt füreinander verlieren sie bei all dem nie.Dominique könnte das eine oder andere Hobby vertragen  etwas, das man bei ihr vielleicht nicht erwarten würde. Ich persönlich könnte da einiges einbringen: singen, reiten und noch manches mehr.