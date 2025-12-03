Erster Trailer zu «Return to Silent Hill»

Kino-News

Zum 20-jährigen Jubiläum des ersten «Silent Hill»-Films präsentiert Regisseur Christophe Gans den internationalen Trailer zu «Return to Silent Hill».

In der Vorbereitung auf den weltweiten Kinostart 2026 hatseinen ersten internationalen Trailer veröffentlicht. Der Film markiert den dritten Teil von Christophe Gans Kult-Horrorreihe  pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum seines ersten «Silent Hill»-Films aus dem Jahr 2006, der damals die US-Kinocharts anführte und weltweit über 100 Millionen Dollar einspielte.«Return to Silent Hill» basiert nicht auf dem ursprünglichen zweiten Videospiel, sondern auf dem 2024 erschienenen Remake von Silent Hill 2. Dieses verkaufte sich seit Release über 2,5 Millionen Mal und wurde bei zahlreichen Preisverleihungen ausgezeichnet, darunter bei den Horror Game Awards, wo es den Hauptpreis erhielt. Die neue Verfilmung soll dem modernen Look und der psychologischen Tiefe des Spiels gerecht werden.Wieder mit dabei ist Jeremy Irvine («War Horse») in der Hauptrolle als James Sunderland. Er kehrt in die verfluchte Stadt zurück, nachdem er einen mysteriösen Brief von seiner totgeglaubten großen Liebe Mary erhält  gespielt von Hannah Emily Anderson («Jigsaw»). Der Trailer zeigt düstere Straßen, groteske Kreaturen und die albtraumhafte Kulisse, die Fans seit Jahren verfolgt  darunter ikonische Elemente wie Pyramid Head und die bedrückende Nebel-Atmosphäre.Produziert wird der Film von Victor Hadida («Resident Evil», «Silent Hill»), Molly Hassell und David M. Wulf. Christophe Gans schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Sandra Vo-Anh und William Schneider und bringt auch musikalisch einen Fanliebling zurück: Akira Yamaoka, Komponist des berühmten «Silent Hill»-Soundtracks, ist erneut beteiligt und wirkt zusätzlich als Executive Producer.