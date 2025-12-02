«Dahoam is Dahoam»: Leons Mutter Rana kehrt zurück

Köpfe

In Folge 3665 sorgt ein lange verborgenes Familiengeheimnis für Aufruhr in Lansing.

Viele Fans hatten es bereits geahnt  nun ist es offiziell: In Folge 3665 von, die am 17. Dezember 2025 um 19.30 Uhr im BR Fernsehen läuft, taucht völlig unerwartet Rana, die Mutter von Leon, in Lansing auf. Gespielt wird die neue Hauptfigur von Gonca de Haas, die der BR-Serie frische Dynamik und emotionalen Tiefgang verleiht.Rana, die Tochter von Sevim (Özay Aslanhan), wagt nach vielen Jahren der Funkstille den Schritt zurück in ihre Familie  und versucht, eine Beziehung zu ihrem mittlerweile rebellischen Sohn Leon (Joel Akgün) aufzubauen. Doch der reagiert auf die Rückkehr seiner Mutter überhaupt nicht begeistert. Er fühlt sich überrumpelt und verletzt, schließlich hat er seine Mutter kaum gekannt. Noch komplizierter wird die Lage, als Hubert (Bernhard Ulrich) erfährt, dass Rana ihm jahrelang verschwiegen hat, dass er einen Sohn hat. Das Wiedersehen verspricht deshalb jede Menge Konflikte  und emotionales Chaos.Mit Gonca de Haas betritt eine Schauspielerin die Bühne, die sowohl im Theater als auch im Film- und TV-Bereich beeindruckende Spuren hinterlassen hat. Die in Mannheim aufgewachsene Künstlerin spielte bereits als Jugendliche u. a. bei den Internationalen Schillertagen am Nationaltheater Mannheim. Nach ihrer Ausbildung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München war sie an den Münchner Kammerspielen und am Staatstheater Augsburg engagiert und wirkte in Produktionen wie «SOKO München», «Kohlrabenschwarz» und dem Kinofilm «Zwischen uns» mit.Auch hinter der Kamera ist de Haas aktiv: Ihr jüngster Kurzfilm «Aus der Mitte gerissen», bei dem sie Regie, Drehbuch, Produktion und Hauptrolle übernahm, feierte gerade erst Premiere bei den 59. Internationalen Hofer Filmtagen. Der Film thematisiert die traumatischen Folgen einer ungewollten Gebärmutterentfernung  ein Thema, das der zweifachen Mutter persönlich sehr wichtig ist.