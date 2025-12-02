TV-News

«Der Berg schreit» nach Köster und van der Horst

von

Ist mit dem Winterausflug auch ein Anstieg der Einschaltquoten verbunden?

Bereits seit Kurzem ist klar: Das Zweite Deutsche Fernsehen setzt zwei bereits vor einigen Monaten geteste Specials aus dem heute-show-Universum fort. Bei «Next Stop Köster» lädt «heute-show»-Politikerschreck Fabian Köster Vizekanzler Lars Klingbeil zum Vier-Augen-Gespräch in besonderer Atmosphäre. Ebenfalls eine Verlängerung erfährt der weitere Ableger «heute-show extra  Das Quiz», das von Lutz van der Horst moderiert wird. Darüber hinaus wurde jetzt ein weiteres Special für Freitag, den 23. Januar, um 22.30 Uhr angekündigt.

Im «heute-show spezial» mit dem Titelzusatz "Der Berg schreit" machen sich die bekannten Sendungs-Gesichter Fabian Köster und Lutz van der Horst auf eine Winterspurensuche in Zeiten des Klimawandels. "Der Berg schreit" nach niedrigen Temperaturen und Schneefall, wird aber kaum gehört. Bei ihrer Tour treffen sie einen Spitzentrainer der deutschen Alpinisten, eine Bergsteigerlegende sowie einen internationalen Musikstar und machen unter anderem selbst die Tiroler Skigebiete unsicher. Gibt es dort eigentlich überhaupt noch Berufe mit Zukunft?

Zu sehen ist der neue Ableger folglich eine Woche nachdem die neue Ausgabe «Next Stop Köster» am Freitag, den 16. Januar 2026, um 22:30 Uhr den Platz füllte. Folglich weilt die reguläre Version dann wohl noch in der Weihnachtspause. Von den Quoten her konnte das ZDF mit der Performance wirklich zufrieden sein, wenngleich man nicht an die üblichen Welke-Varianten heranreichte.

