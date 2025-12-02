DocuBox startet polnische Version

International

Der Wissens- und Entdeckungssender der Kino Polska Group richtet sich mit frischem Line-up und polnischem Voice-over gezielt an das heimische Publikum.

Die Kino Polska Group, Teil von SPI International, hat eine neu ausgerichtete Version ihres Doku-Senders DocuBox für den polnischen Markt gestartet. Ab sofort ist der Kanal mit einem speziell kuratierten Programmangebot sowie vollständiger polnischer Sprachfassung verfügbar  und verspricht ein noch intensiveres Eintauchen in die Welt von Wissenschaft, Natur, Geschichte und Technik.DocuBox möchte Neugierde wecken und liefert täglich eine Mischung aus inspirierenden Geschichten, Naturwundern und spannenden wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mit der neuen polnischen Version passt der Sender seinen Inhalt nun gezielt an die Erwartungen eines lokalen Publikums an. DocuBox macht Wissenschaft und Wissen spannend und zugänglich. Das macht den Kanal einzigartig  und optimal für den polnischen TV-Markt, erklärt Erwan Luherne, Managing Director bei SPI International. Für das Frühjahr kündigt er weitere besondere Highlights an.Der neue Programmplan deckt alle Altersgruppen und Tageszeiten ab. Unter der Woche starten die Morgenslots mit Natur- und Geschichtsdokus wie «Travel Thru History» oder «Natures Force». Junge Zuschauer erhalten eigene Wissensinhalte wie «Meet My Wild Friend» und «Sarah Shark». Am Nachmittag folgen Lifestyle-Formate wie «Show Me Where You Live» oder «Angelos Outdoor Kitchen», bevor die Primetime thematisch strukturiert ist: montags und freitags Wissenschaft («Wow! I Never Knew That!»), dienstags hochwertige Dokumentarfilme, mittwochs Geschichte («What in the World?») und donnerstags wilde Natur («Creative Killers»). Am Wochenende stehen familienfreundliche Entdeckertouren wie «Wild Australia with Ray Mears» im Mittelpunkt.