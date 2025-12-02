Sky zeigt am 6. Dezember das Special «Nick Caves Veiled World»

Sky UK hat einen ersten Clip aus «Nick Caves Veiled World» veröffentlicht, einem einmaligen Dokumentarfilm, der am 6. Dezember um 21 Uhr auf Sky Arts, Sky Documentaries, Freeview und dem Streamingdienst NOW Premiere feiert. Das Special bietet einen ungewöhnlich persönlichen Einblick in das Schaffen von Nick Cave, seine künstlerische Mythologie und den emotionalen Kosmos, aus dem seine Figuren und Geschichten entstehen.
Der Film fragt, woher jene archetypischen Gestalten kommen, die Cave seit Jahrzehnten begleiten: der Gesetzlose, der Schatten, der Prophet, der Pilger oder das göttliche Kind. Wegbegleiter und Bewunderer reflektieren, wie Caves Kunst entsteht, worin ihre Kraft liegt und was sie über uns selbst erzählt.
Zu den Mitwirkenden gehören renommierte Filmemacher wie Andrew Dominik, Iain Forsyth & Jane Pollard, John Hillcoat und Wim Wenders. Aus der Musikwelt sind unter anderem Warren Ellis, Flea (Red Hot Chili Peppers) und Colin Greenwood (Radiohead) vertreten. Dazu kommen Produzent Nick Launay, Autor Seán OHagan, die Regisseur*innen Pete Jackson und Isabella Eklöf sowie prominente Bewunderer wie Florence Welch, Irvine Welsh, Thomas Houseago, Bella Freud und Dr Rowan Williams.
Der Dokumentarfilm führt die Zuschauer von Australien über Berlin bis nach Brighton zu den Orten, an denen Cave seine ästhetische und spirituelle Sprache entwickelt hat. «Nick Caves Veiled World» wird damit zu einer Reise durch Kreativität, Einfluss und persönliche Transformation und zu einem selten intimen Porträt eines der bedeutendsten Künstler unserer Zeit.
