Paramount terminiert Filme für 2028

Kino-News

Ein neuer Live-Action/CGI-«Turtles»-Film und ein großes «Sonic»-Event stehen für Ende der Dekade in den Startlöchern.

Paramount hat zwei große Franchise-Projekte für das Jahr 2028 angekündigt. Am 17. November 2028 soll ein noch unbetitelter-Film erscheinen, gefolgt von einem ebenfalls unbetitelten Sonic-Spielfilm am 22. Dezember 2028. Beide Projekte entstehen unter strenger Geheimhaltung, fest steht jedoch, dass Produzent Neal H. Moritz, kreativer Kopf hinter der erfolgreichen «Sonic»-Filmreihe, an beiden Filmen beteiligt ist.Der neue «TMNT»-Film soll eine familienfreundliche Mischung aus Live-Action und CGI werden  das erste Live-Action-Abenteuer der vier Turtlenbrüder Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo seit «Out of the Shadows» (2016). Nachdem der Film an den Kinokassen enttäuschte, verlegte Paramount die Reihe zurück in den Animationsbereich. Die Neuausrichtung brachte 2023 mit «Mutant Mayhem» ein respektables Comeback, für das Seth Rogen und Evan Goldberg das Drehbuch schrieben. Die Fortsetzung «Mutant Mayhem 2» ist bereits für den 17. September 2027 datiert.Auch das Sonic-Franchise wächst weiter. Der neue 2028er-Film ist separat von «Sonic the Hedgehog 4» zu betrachten, das bereits am 19. März 2027 erscheint. Die Marke «Sonic» hat sich für Paramount zu einem der wertvollsten Marken entwickelt: Die ersten drei Filme spielten zusammen mehr als 1 Milliarde Dollar weltweit ein.