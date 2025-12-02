Dreharbeiten gestartet: «Power: Origins»

US-Fernsehen

Das Prequel zu «Power» beleuchtet die frühen Jahre von Ghost, Tommy und Kanan  Staffel 1 umfasst 18 Episoden und entsteht derzeit in New Jersey.

STARZ hat offiziell bestätigt, dass die Produktion der neuen Prequel-Seriebegonnen hat. Die Serie erzählt die Anfänge der Kultfiguren Ghost, Tommy und Kanan, die als junge, ambitionierte Unternehmer ihren Weg auf den Straßen von New York suchen. Neben den bereits bekannten Hauptdarstellern Spence Moore (Ghost), Charlie Mann (Tommy) und MeKai Curtis (Kanan) wurden nun sechs weitere wiederkehrende Cast-Mitglieder bekanntgegeben.Neu dabei sind: Jennifer Ferrin («The Knick», «Pretty Little Liars: Original Sin») als Kate Egan, Tommys melodramatische, manipulative Mutter, die immer wieder mit Suchterkrankungen kämpft  und der Tommy dennoch bedingungslos treu bleibt; Lizzy DeClement («New Amsterdam») als Jill Wexler, eine ehrgeizige Krankenschwester und angehende Medizinstudentin, die sich in Tommy verliebt und ihm zugleich unerschrocken die Meinung sagt; Lenny Platt als Lenny Seidell, ein charismatischer Finanzprofi, der ein Fitness-Imperium aufbauen will und sein Geld mit Steroid-Deals verdient; Armani Gabriel als J-Boogs, ein straßenschlauer, loyaler Fußsoldat und einer der zuverlässigsten Corner Boys von Ghost und Tommy; Everett Osborne («Sweetwater») als Omay Moreau, ein NFL-Star der New York Jets, der seine Freunde in eine Welt von Luxus und Versuchungen einlädt  aber nicht ohne verborgene Risiken; Jason Dirden, der seine Rolle als Traymont Stinson aus «Power Book III: Raising Kanan» wieder aufnimmt  ein früherer Verbündeter der Thomas-Familie, der sie verraten hat.Die erste Staffel von «Power: Origins» wird 18 Episoden umfassen und derzeit in New Jersey gedreht. Inhaltlich verspricht die Serie einen Blick auf die wilden, riskanten Anfangsjahre ihrer ikonischen Protagonisten  ein temporeiches Kapitel der «Power»-Chronik, angesiedelt in einem neuen Jahrzehnt des Franchise. «Power: Origins» ist das vierte Spin-off der erfolgreichen STARZ-Reihe. Zuvor entstanden bereits «Power Book II: Ghost», «Power Book III: Raising Kanan» und «Power Book IV: Force», deren jeweils letzte Staffeln bis 2026 ausgestrahlt werden.Die Serie stammt vom erfahrenen «Power»-Autor Sascha Penn, der als Showrunner fungiert und gemeinsam mit Franchise-Schöpferin Courtney Kemp das Pilotdrehbuch schrieb. Produziert wird das Prequel von Lionsgate Television für STARZ, mit Executive Producers Curtis 50 Cent Jackson, Mark Canton, Chris Selak, Kevin Fox, Pete Chatmon sowie Kemp selbst über ihre Firma End of Episode.