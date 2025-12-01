Quotennews

Das schmeckt: «Europa grillt den Henssler» legt zu

Felix Maier von 01. Dezember 2025, 09:26 Uhr

Offensichtlich trifft VOX mit der nächsten Henssler-Koch-Show den Geschmack der Zuschauer. «Europa grillt den Henssler» wächst in Woche zwei.

Wer dachte, dass «Europa grillt den Henssler» schnappt sich schon in der Vorwoche zur Premiere der neuen Show ordentlich 1,05 Millionen Zuschauer und damit einen recht gut gewürzten Start. Die Zielgruppe war noch nicht so ganz auf den Geschmack gekommen, mit 0,23 Millionen Umworbenen kochten nur lediglich 5,2 Prozent hoch. Doch Woche zwei legt unverblümt in beiden Kategorien zu und beantwortet damit die Frage, ob man denn nun noch ein Koch-Format bräuchte, mit "Ja". Der zweite Anlauf von TV-Koch Steffen Henssler bringt der roten Kugel starke 1,12 Millionen Zuschauer in die Sonntags-Primetime.



Die Quote der Koch-Show steigert sich damit von den erwähnten 4,9 Prozent auf 5,4 Prozent hoch. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bringen 0,27 Millionen Werberelevante die Quote auf 6,7 Prozent und damit über den Senderschnitt des entsprechenden Tages. Dennoch bleibt VOX in der Sonntags-Prämisse stecken, dass der Vorabend schlichtweg besser angenommen wird.



