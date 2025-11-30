Quotennews

Wie viele spült Fußball in die Sparte?

von

Diese Woche war das Zweitliga-Match nicht im Hauptprogramm, sondern bei Nitro zu sehen. Bei Sky lief das Topspiel Dortmund - Leverkusen.

Die Samstag-Abend-Spiele der 2. Liga der Männer sind seit dieser Saison bei der RTL Gruppe zu sehen. Einige Spiele schaffen es immer mal wieder ins Hauptprogramm. Diese Woche war das Match jedoch nur in der Sparte bei Nitro zu sehen. Konkret war es innerhalb «2. Bundesliga Live» die Begegnung zwischen Magdeburg und Nürnberg, die um 20.30 Uhr angepfiffen wurde. Letztlich ging das Match 3:0 für die ostdeutsche Mannschaft aus. Die zweite Frage war die, ob der kleine Kanal damit mehr Leute als sonst zu sich ziehen konnte.

Letztlich fieberten ab 20.30 Uhr im Schnitt bloß 0,08 Millionen 14-49-Jährige mit - ein mittelmäßiger Marktanteil von 2,2 Prozent resultierte daraus für Halbzeit eins, der für Nitro zwar in Ordnung geht, aber für Fußball-Verhältnisse doch blass blieb. Beim Gesamtpublikum kamen auch nur 2,0 Prozent bei 0,43 Millionen zusammen. 14-49-Jährige waren schließlich zu minimal gestiegenen 0,10 Millionen in Hälfte zwei dabei, die dem Ausgang mit 2,6 Prozent einen Wert über Senderschnitt, aber keine wirklich berauschenden Größenordnungen einbrachten. Insgesamt steigerte sich die Partie im Verlauf nicht mehr gravierend auf annehmbare 2,4 Prozent durch 0,50 Millionen.

Am Vorabend sah es hingegen richtig stark aus für die Bundesliga. Allerdings in der ARD-«Sportschau» im Ersten für die Zusammenfassungen. Die vertretenen Vereine triggerten letztlich hohe Einschaltimpulse von 3,55 Millionen beim Gesamtpublikum sowie 0,41 Millionen beim jüngeren Publikum. Strahlende Marktanteile von 20,5 und 16,2 Prozent brachten sie der Sendung ein, womit insgesamt die 20 Prozent-Marke wieder gerissen werden konnte. Weitergehend konnte aber auch das «Bundesliga-Top-Spiel» Leverkusen gegen Dortmund im Pay-TV am Sky-Vorabend richtig abräumen, die um 18.30 Uhr angepfiffen wurde. Sie holte bei den Jüngeren pralle 12,2 Prozent bei 0,33 Millionen im Schnitt.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
