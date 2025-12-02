US-Fernsehen

«Tomb Raider»-Serie verpflichtet Martin Bobb-Semple

Nach der Verpflichtung von Sophie Turner als Lara Croft wächst das Ensemble der Amazon-Live-Action-Adaption weiter.

Die kommende Live-Action-Serie zu «Tomb Raider» bei Prime Video gewinnt einen weiteren prominenten Namen: Martin Bobb-Semple, der britische Schauspieler, der zuletzt in «All American: Homecoming» zu sehen war, stößt in einer wichtigen Serienhauptrolle zum Cast. Wie Variety exklusiv berichtet, wird Bobb-Semple als Series Regular Teil der Produktion  Details zu seiner Figur bleiben jedoch geheim.

Die Besetzung folgt auf die jüngste Bestätigung, dass Sophie Turner («Game of Thrones», «X-Men») in die ikonische Rolle der Lara Croft schlüpft. Hinter der Kamera verantwortet Phoebe Waller-Bridge («Fleabag», «Killing Eve») die Serie als Creatorin, Autorin und Executive Producerin. Unterstützt wird sie von Chad Hodge, der gemeinsam mit ihr als Co-Showrunner und Executive Producer fungiert. Jonathan van Tulleken übernimmt Regie und weitere Executive-Producer-Pflichten. Der Drehstart ist für den 19. Januar geplant.

Martin Bobb-Semple hat sich in den vergangenen Jahren als einer der aufstrebenden britischen Schauspieler etabliert. In «All American: Homecoming» begann er als Nebenfigur und wurde in Staffel 3 zum Hauptdarsteller befördert. Weitere markante Rollen hatte er in Peacocks «One of Us Is Lying» sowie als Serienlead in Netflix Jugendserie «Free Reign». Seine Karriere begann bereits im Kindesalter am Londoner West End; später absolvierte er eine Ausbildung an der renommierten Identity School of Acting, bevor erste BBC-Engagements folgten.

Die «Tomb Raider»-Serie entsteht in Zusammenarbeit von Crystal Dynamics, Wells Street Productions (Phoebe Waller-Bridge & Jenny Robins), Story Kitchen, Legendary Television und Amazon MGM Studios. Sie ist Teil eines umfassenden Deals zwischen Amazon und Crystal Dynamics, der künftig auch weitere Serien- und Filmadaptionen aus dem «Tomb Raider»-Universum vorsieht.

