«Tomb Raider»-Serie verpflichtet Martin Bobb-Semple

Die kommende Live-Action-Serie zu «Tomb Raider» bei Prime Video gewinnt einen weiteren prominenten Namen: Martin Bobb-Semple, der britische Schauspieler, der zuletzt in «All American: Homecoming» zu sehen war, stößt in einer wichtigen Serienhauptrolle zum Cast. Wie Variety exklusiv berichtet, wird Bobb-Semple als Series Regular Teil der Produktion Details zu seiner Figur bleiben jedoch geheim.
Die Besetzung folgt auf die jüngste Bestätigung, dass Sophie Turner («Game of Thrones», «X-Men») in die ikonische Rolle der Lara Croft schlüpft. Hinter der Kamera verantwortet Phoebe Waller-Bridge («Fleabag», «Killing Eve») die Serie als Creatorin, Autorin und Executive Producerin. Unterstützt wird sie von Chad Hodge, der gemeinsam mit ihr als Co-Showrunner und Executive Producer fungiert. Jonathan van Tulleken übernimmt Regie und weitere Executive-Producer-Pflichten. Der Drehstart ist für den 19. Januar geplant.
Martin Bobb-Semple hat sich in den vergangenen Jahren als einer der aufstrebenden britischen Schauspieler etabliert. In «All American: Homecoming» begann er als Nebenfigur und wurde in Staffel 3 zum Hauptdarsteller befördert. Weitere markante Rollen hatte er in Peacocks «One of Us Is Lying» sowie als Serienlead in Netflix Jugendserie «Free Reign». Seine Karriere begann bereits im Kindesalter am Londoner West End; später absolvierte er eine Ausbildung an der renommierten Identity School of Acting, bevor erste BBC-Engagements folgten.
Die «Tomb Raider»-Serie entsteht in Zusammenarbeit von Crystal Dynamics, Wells Street Productions (Phoebe Waller-Bridge & Jenny Robins), Story Kitchen, Legendary Television und Amazon MGM Studios. Sie ist Teil eines umfassenden Deals zwischen Amazon und Crystal Dynamics, der künftig auch weitere Serien- und Filmadaptionen aus dem «Tomb Raider»-Universum vorsieht.
