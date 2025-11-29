Sky bestellt neue Doku-Reihe: «Castles SOS»

FirstLookTV erweitert sein History-Portfolio und arbeitet aktuell an der dreiteiligen Doku-Reihe «Castles SOS» (Arbeitstitel), die 2026 bei in Großbritannien und Irland zu sehen sein wird. Moderiert wird das Format von Rick Edwards («River Hunters», «Impossible!»), der einige der außergewöhnlichsten Burgen des Landes besucht von Norwich bis Lincoln, von Gwrych bis Lowther. Die Reihe beleuchtet nicht nur royale Geheimnisse und dramatische Ereignisse, sondern auch die moderne Restaurierungsarbeit, die durch Fördermittel der National Lottery Heritage Fund ermöglicht wird. Drehorte waren unter anderem Fyvie, Hay, Astley, Lews und Muncaster.
Gezeigt werden spektakuläre Drohnenflüge über Türme und Mauern, intime Interviews in historischen Gemäuern sowie Einblicke in den Arbeitsalltag von Stonemasons, Gärtnern und Restauratoren. Zuschauer erfahren, wie ein fast tödliches Ereignis um einen Kinderkönig in Fyvie verlief, warum eine Königin in Lowther Kutschrennen bejubelte und wie ein König seine Feinde in Hay Castle aushungerte.
Will Hanrahan, Editor in Chief von FirstLookTV, betont, wie wichtig das Projekt für das Unternehmen sei: Wir sind begeistert, dieses neue History-Format vorzustellen mit großartiger Unterstützung der National Lottery. Obwohl wir international vor allem für True Crime stehen, wächst History für uns immer stärker und liegt uns sehr am Herzen.
Daniel Korn, VP of Programming bei Hearst Networks, ergänzt: Es ist faszinierend zu sehen, mit welcher Detailgenauigkeit diese architektonischen Schätze restauriert werden. Castles SOS zeigt Geschichte zum Anfassen und das mit atemberaubenden Bildern.
