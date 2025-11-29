Köpfe

Amazon-MGM-Umbau: Barry Poznick gibt Führungsrolle ab

von

Nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze von MGM Alternative zieht sich Barry Poznick aus seiner Führungsfunktion zurück.

Amazon MGM Studios verliert zum Jahreswechsel einen ihrer prägenden Köpfe im Non-Fiction-Bereich: Barry Poznick, derzeit General Manager für unscripted Entertainment, wird seinen Posten zum 1. Januar 2026 abgeben. Stattdessen wechselt er in einen dreijährigen Executive-Producer-Deal mit dem Studio, wie Amazon-MGM-Chef Peter Friedlander in einem Memo bestätigte.

Poznick bleibt damit weiterhin eng mit den großen Reality-Formaten des Studios verbunden  darunter «The Voice», «Shark Tank», «The Real Housewives of Beverly Hills», «Real Housewives of Rhode Island», «The Real Housewives of Orange County», «Vanderpump Rules» sowie das Reboot von «American Gladiators». Auch nach seinem Wechsel wird er als Executive Producer an allen Franchises beteiligt sein. Zu seinen jüngsten Projekten zählen außerdem «Are You Smarter Than a Celebrity?» mit Travis Kelce und das Reality-Abenteuer «007: Road to a Million» mit Brian Cox.

Poznick war 2016 als President of Alternative Television zu MGM gekommen und wurde nach Amazons MGM-Übernahme 2022 in die Führungsstruktur der Studio-Gruppe integriert. Friedlander bezeichnete ihn intern als transformative Kraft mit großem Einfluss auf globale Formatentwicklung und Franchise-Management. Für die operative Führung von MGM Unscripted soll das bestehende Team um Lucilla DAgostino, Kitty Gamble, Justin Dudek, Ryan Singer und Tony Borbagiovanni unverändert weiterarbeiten.

Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

