«Adolescence» räumt Rose ab - deutsche Nominierungen ohne Trophäe

von

Die Netflix-Serie feierte außerdem Owen Coopers Auszeichnung als Emerging Talent of the Year.

Adolescence ging als einer der größten Gewinner bei den Rose d'Or Awards 2025 hervor und sicherte sich Auszeichnungen für Drama, aufstrebendes Talent und die begehrte Goldene Rose. Die Netflix-Serie feierte außerdem Owen Coopers Auszeichnung als Emerging Talent of the Year, ausgezeichnet für seine Leistung, die wohl den Durchbruch des inzwischen 15-jährigen bedeutet. Die Juroren bezeichneten «Adolescence» als "eine außergewöhnliche, branchenverändernde Leistung. Die Serie weise eine Reihe herausragender Produktionstechniken auf, mit denen das Erzählen von Geschichten für ein wichtiges kollektives Thema unserer Zeit neu verdrahtet wird".

Die USA gewannen die Kategorie Comedy, Drama oder Sitcom mit Seth Rogens Apple TV-Serie «The Studio». Die Juroren beschrieben es als "eine brillante zeitgenössische Satire über Kunst versus Geschäft versus Ehrgeiz versus Menschlichkeit. Die Produktion räumte bereits bei den diesjährigen Emmy-Awards ab, wo sie insgesamt auf sage und schreibe 13. Trophäen kam - ein Rekord.

Erwähnenswert ist noch, dass die deutschen Produktionen, die dieses Jahr auf eine Rose hoffen konnten, allesamt leer ausgingen. Im Rennen waren aus hiesiger Sicht die ZDF-Show «Lass dich überwachen» mit Jan Böhmermann, wie die ZDF-Jugendserie «Crystal Wall» und der Vox-Klassiker «Kitchen Impossible» mit Tim Mälzer.

