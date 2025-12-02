Quotennews

RTL-Bauern holen besten Marktanteil seit 2019

Mario Thunert von 02. Dezember 2025, 08:33 Uhr

Letzte Woche kristallisierte sich ein klarer Staffelbestwert heraus, der jetzt erneut pulverisiert wurde.

In der letzten Woche konnte sich die Kuppelshow «Bauer sucht Frau» mit Inka Bause von ihrem zwischenzeitlichen Zielgruppen-Knick eindrucksvoll erholen: Vor 14 Tagen gegen Fußball ging es trotz konstanter Reichweite auf schwächere 10,6 Prozent. In der Vorwoche gingen die Anteile aber wieder hoch auf klasse 16,5 Prozent - Bestwert der aktuellen Runde. Schön wärs aus RTL-Sicht freilich, wenn diese Sphären bestätigt werden könnten...



Wagen wir einen Blick auf die aktuellen Daten, dann müssen wir feststellen, dass sich das RTL-Format sogar noch weiter steigern konnte. Demnach verfolgten Bause und Teilnehmer erhöhte 0,84 Millionen Interessierte im Alter von 14 und 49 und setzten den Prozentanteil auf bärenstarke 19,3 Prozent - Bestwert der aktuellen Runde und der höchste Anteil seit dem 2. Dezember 2019, als für das große Wiedersehen gar 21,4 Prozent erhoben wurden. Die Geschehnisse auf den Höfen scheinen dieses Jahr tatsächlich einen kleinen Hype auszulösen, darauf deuten zumindest die immer weiter steigenden Reichweiten hin. Feierlich fielen erneut auch die Quotenanteile beim älteren Publikum aus: Hier waren für die Kölner bemerkenswerte 15,4 Prozent im Angesicht von 3,55 Millionen zu holen - das langte wie letzte Woche zu einem ganz starken zweiten Platz hinter dem ZDF-Krimi.



Im Anschluss konnte sich «Ralf, der Bauernreporter» gut halten und holte noch 0,35 Millionen aus der Zielgruppe, die zu nachgelassenen aber letztlich klar ordentlichen 13,0 Prozent überleiteten. Insgesamt sicherte Ralf 2,16 Millionen zu weiter klasse 14,9 Prozent. «Spiegel TV» nach 23.00 war nur noch zu mäßigen 8,9 (Zielgruppe) und soliden 10,1 Prozent fähig, weil Reichweiten um 0,16 und 1,00 Millionen aufgewiesen wurden.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

