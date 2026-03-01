Blockbuster-Battle

Der bekannte 90er-Film mit Liam Neeson in der Hauptrolle weist sogar außergewöhnliche Bewertungen von 10 Punkten auf.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

Free-TV-Premiere 2023 (RTL, 20:15 Uhr)Bei seinem ersten Versuch, den Herrscher von Atlantis zu besiegen, ist Black Manta gescheitert. Doch noch immer ist er davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen Dieses Mal ist Black Manta mächtiger als jemals zuvor: Er hat den geheimnisvollen Schwarzen Dreizack in seine Gewalt gebracht, der in der Lage ist, eine uralte und unheilvolle Macht zu entfesseln. Um seine Welt zu retten, muss Aquaman alte Rivalen um Hilfe bitten.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 62008 (SIXX, 20:15 Uhr)Liebeskomödie: In dieser Romantic Comedy spielt Katherine Heigl mit viel Charme die ewige Brautjungfer: Die hübsche Jane Nichols organisiert mit viel Hingabe Hochzeiten, doch privat ist sie Single. Schon 27 ihrer Freundinnen stand sie zur Seite und hatte deshalb keine Zeit, sich um ihr eigenes Liebesglück zu kümmern. Zwar ist sie heimlich in ihren Chef George verliebt, doch der will ausgerechnet ihre Schwester Tess heiraten. Aber dann taucht Kolumnist Kevin auf ...The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 61993 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)Drama: Als die Nationalsozialisten die Macht ergreifen, ist Oskar Schindler zunächst nur an seinem guten Leben interessiert. Der Industrielle macht mit den Nazis Geschäfte und verkehrt in den höchsten Kreisen. Doch die schrecklichen Ereignisse lassen ihn nicht kalt: In seiner Fabrik in Polen beschäftigt er zahlreiche Juden - und dies nicht, um sie auszubeuten. Schon bald heißt es unter den Juden: Wer bei Schindler arbeitet, ist so gut wie gerettet ...The Movie Database (TMDB): 9Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10Metascore: 9IMDb User Rating: 9