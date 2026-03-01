«Aquaman: Lost Kingdom» Free-TV-Premiere 2023 (RTL, 20:15 Uhr)
Bei seinem ersten Versuch, den Herrscher von Atlantis zu besiegen, ist Black Manta gescheitert. Doch noch immer ist er davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen Dieses Mal ist Black Manta mächtiger als jemals zuvor: Er hat den geheimnisvollen Schwarzen Dreizack in seine Gewalt gebracht, der in der Lage ist, eine uralte und unheilvolle Macht zu entfesseln. Um seine Welt zu retten, muss Aquaman alte Rivalen um Hilfe bitten.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 6
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 27 von 40 Punkten
«27 Dresses» 2008 (SIXX, 20:15 Uhr)
Liebeskomödie: In dieser Romantic Comedy spielt Katherine Heigl mit viel Charme die ewige Brautjungfer: Die hübsche Jane Nichols organisiert mit viel Hingabe Hochzeiten, doch privat ist sie Single. Schon 27 ihrer Freundinnen stand sie zur Seite und hatte deshalb keine Zeit, sich um ihr eigenes Liebesglück zu kümmern. Zwar ist sie heimlich in ihren Chef George verliebt, doch der will ausgerechnet ihre Schwester Tess heiraten. Aber dann taucht Kolumnist Kevin auf ...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 6
Metascore: 6
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 25 von 40 Punkten
«Schindlers Liste» 1993 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)
Drama: Als die Nationalsozialisten die Macht ergreifen, ist Oskar Schindler zunächst nur an seinem guten Leben interessiert. Der Industrielle macht mit den Nazis Geschäfte und verkehrt in den höchsten Kreisen. Doch die schrecklichen Ereignisse lassen ihn nicht kalt: In seiner Fabrik in Polen beschäftigt er zahlreiche Juden - und dies nicht, um sie auszubeuten. Schon bald heißt es unter den Juden: Wer bei Schindler arbeitet, ist so gut wie gerettet ...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 9
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 10
Metascore: 9
IMDb User Rating: 9
Gesamtbilanz: 37 von 40 Punkten
Von der Bewertung liegt der Neeson-Film in einer eigenen Liga, allerdings wurde er natürlich auch schon sehr oft gezeigt. Zumindest eine Premiere fürs Free-TV hielt RTL parat mit dem Aquaman-Streifen, der zwar nicht in der ersten Riege unter den Superhelden-Blockbustern zu suchen ist, aber zumindest noch passables Spektakel zu bieten scheint. Wer in eine ganz andere Richtung tendiert, wird in einer Liebeskomödie fündig, muss sich dort aber scheinbar auf Seichtes einstellen.
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