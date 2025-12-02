Köpfe

John Halley verlässt das Paramount

von

Der langjährige Werbechef zieht sich zurück, nachdem ein neuer Chief Revenue Officer installiert wurde, der künftig direkt den Werbeverkauf überwacht.

John Halley, seit 2022 President of Advertising Sales bei Paramount, wird das Unternehmen nach insgesamt 18 Jahren verlassen. Wie Variety exklusiv berichtet, bleibt Halley noch bis März an Bord und übernimmt anschließend eine Beraterrolle  gemeinsam mit Jay Askinasi, der im Oktober zum neuen Chief Revenue Officer ernannt wurde und seit Anfang November im Amt ist.

Mit der Verpflichtung Askinasis, der nun die direkte Verantwortung für das Werbegeschäft trägt, galt Halleys Position als geschwächt. Branchenbeobachter beschrieben die Doppelstruktur zuletzt als kompliziert und rechneten mit einem baldigen Abgang.

Paramount Skydance, der neu formierte Medienkonzern, will sein Sales-Geschäft umfassend modernisieren  insbesondere durch eine stärkere Vereinheitlichung der Werbesysteme im Streaming-Segment, um besser gegen Tech-Giganten wie Amazon, Google und Netflix bestehen zu können. Askinasi bringt Erfahrung aus dem Media-Buying (Publicis Groupe) und zuletzt aus dem Werbeverkauf bei Roku mit, gilt aber eher als kundennaher Netzwerker denn als Ad-Tech-Stratege.

