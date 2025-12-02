Sony Pictures Television  Nonfiction expandiert in den UK-Markt

England

Die Format-Experten Simon Shalgosky und Daniel Brookes bringen ihre neue Produktionsfirma zu Sony.

Sony Pictures Television  Nonfiction verstärkt seine Präsenz im britischen Markt und hat einen umfassenden Deal mit den erfahrenen Unscripted-Produzenten Simon Shalgosky und Daniel Brookes geschlossen. Das Duo, das hinter Erfolgsformaten wie «The X Factor», «Love Island», «Britains Got Talent» und «Im a Celebrity Get Me Out of Here!» steht, hat im Zuge des Vertrags ein neues Label gegründet: Rebel Minds Media.Bekanntgegeben wurde die Partnerschaft von Sony-Nonfiction-Chefs Eli Holzman und Aaron Saidman, die Shalgosky und Brookes als Spezialisten loben: Sony investiert weiterhin in herausragende Talente, um die Hits von morgen für Partner und Märkte weltweit zu entwickeln. Der Deal tritt 2026 in Kraft und verschafft Shalgosky und Brookes Zugang zu Sonys globalem Netzwerk. Beide haben in der Vergangenheit für große britische und internationale Produktionshäuser gearbeitet, darunter ITV Studios, BBC Studios, Syco Entertainment, Keshet, Seven Studios, Lion Television und MGM Unscripted.Für Shalgosky war die Entscheidung klar: Die Zusammenarbeit mit Eli und Aaron konnten wir nicht ausschlagen. Sie teilen unseren kreativen Antrieb und unseren Willen, mutige neue Formate zu entwickeln  mit Persönlichkeit und Punch. Brookes ergänzt: Ein globaler Ansatz ist für die Lancierung origineller IP entscheidend. Sony gibt uns die Reichweite, die wir brauchen. Rebel Minds Media wird weiterhin Traditionen herausfordern  mit starken Konzepten, eigenständiger visueller Identität und innovativem Storytelling.