Conti: Auf jeden Fall erfolgreich

Mario Thunert von 02. Dezember 2025, 09:08 Uhr

Wie auch letzten Montag konnten sich die Mainzer dank Krimi-Content an die Spitze setzen.

Dies gelang deshalb, weil der neueste Film der «Ein Fall für Conti»-Reihe an der Reihe war. An der Seite von Hauptdarstellerin Désirée Nosbusch spielten dieses Mal bekannte Schauspieler wie Maximilian Mundt, Peter Lohmeyer und Sebastian Urzendowsky. Vielleicht bekamen sie es mit vereinten Kräften ja sogar hin, die Produktion über fünf Millionen zu kriegen, nachdem die letzte Folge mit 4,76 Millionen zu 19,4 Prozent etwas darunter blieb.



Ob dies gelang, führen wir uns nun vor Augen, indem wir auf die Zahlen des gestrigen ZDF-Abends schauen: Für die jüngere Zielgruppe muss festgehalten werden, dass schlechte 4,9 Prozent bei 0,22 Millionen aus der Altersklasse enttäuschten. Ganz anders aber der Eindruck beim älteren Publikum, welches gestern zu 4,64 Millionen und sehr guten 19,1 Prozent einschaltete  damit war man führend an diesem Abend, gehörte allerdings nicht zu den Krimis, die über fünf Millionen ziehen. Ab 21.45 Uhr informierte dann noch das «Heute Journal» 3,21 Millionen gesamt (vitale 14,7 Prozent) wie mittelmäßige 6,5 Prozent Jüngere bei 0,27 Millionen.



Bei der ARD-Konkurrenz handelte es sich zur Hauptsendezeit um eine neue Dokumentation namens «Tiere im Rausch». Die Thematik sahen deutlich schwächere 2,07 Millionen Leute des Gesamtpublikums und beförderten einen dürftigen Wert von 8,4 Prozent zur Anstalt, was nur für den dritten Rang hinter ZDF und RTL ausreichte. Freudiger hingegen die Lage bei den Jüngeren, die zu guten 9,2 Prozent (0,42 Millionen) die Ausstrahlung wählten, wenngleich ARD-Dokus auf diesem Slot in den letzten Wochen auch schon auf zweistellige Dimensionen in diesem Segment kamen. Anschließend fuhr man dann noch Klamroth auf, und zwar mit «Hart aber fair». Jenes verlief konstant, aber eben konstant einstellig mit verhaltenen 8,8 Prozent (2,03 Millionen). Bei den Jüngeren konnten zumindest passable 7,8 Prozent durch 0,34 Millionen aufgebracht werden.

