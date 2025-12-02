Primetime-Check

Montag, 1. Dezember 2025

Mario Thunert von 02. Dezember 2025, 09:28 Uhr

Konnte sich der Sat.1-Bulle auch in Woche zwei im erfolgreichen Bereich halten, oder Griff Weihnachts-Lege Publikum ab?

Beginnen wir zum Wochenstart gewohnt bei der Gesamtzuschauerschaft: Diesbezüglich war es das Zweite Deutsche Fernsehen mit dem Nosbusch-Krimi «Ein Fall für Conti», der strahlendes Gold holte. Denn der neue Teil holte überlegene 4,64 Millionen und sehr gute 19,1 Prozent ab drei Jahren. Die Jüngeren waren allerdings in schwacher Anzahl vertreten  4,9 Prozent bei 0,22 Millionen wurden gemessen.



Auf einen starken Rang zwei bei allen ist schließlich Inka Bause ins Ziel gekommen, die eine weitere Folge der aktuellen «Bauer sucht Frau»-Runde präsentierte. Dies tat sie vor anhaltend prallen 3,55 Millionen, welche zu für «Tiere im Rausch» erreichte insgesamt nur verhaltene 2,07 Millionen zu dürren 8,4 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Beim jungen Publikum holte der Doku-Film hingegen schönere 9,2 Prozent durch 0,42 Millionen.



Bei den Jungen reichte es derweil für «Der letzte Bulle». Damit wies der Sender trotzdem wieder konstant solide 9,3 Prozent durch 0,43 Millionen Zielgruppen-Leute auf. Ein Stunde später konnte die vierte Episode der Revival-Runde nicht ganz mit den vorigen drei Folgen mithalten und ging auf trotzdem noch passable 8,3 Prozent bei 0,35 Millionen runter. Insgesamt waren verhältnismäßig hohe 1,91 und 1,88 Millionen zu klar überdurchschnittlichen 7,8 und 8,4 Prozent dabei. «Hartes Deutschland  Leben im Brennpunkt» war für eigene Verhältnisse vernünftig unterwegs. Sie fuhr für Senderverhältnisse klar passable 5,7 Prozent ein, weil sie 0,25 Millionen aus der Zielgruppe aufwies. Ein Wiederholung selbiger Reihe steigerte sich im Anschluss gar auf gute 7,4 Prozent, weil die Zielgruppen-Reichweite noch bei 0,18 Millionen verblieb. Bei den über 50-jährigen sahs mit 2,3 bzw. 3,1 Prozent (um die 0,50 Millionen) dünn bis durchwachsen aus. Tatsächlich waren die Grünwalder damit auf Augenhöhe zu «THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten» waren erneut ernüchternde 5,6 Prozent bei 0,25 Millionen 14-49-Jährigen einzufahren. Insgesamt kamen nur extrem geringe 1,7 Prozent durch 0,39 Millionen auf.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

