KiKA startet «Junior ESC  Song Check»

In neuen Reaction-Clips bewerten Susan und Bjarne die Songs der Junior-ESC-Teilnehmerländer 2025.

KiKA bringt pünktlich zur Vorbereitung auf den «Junior Eurovision Song Contest 2025» ein neues Online-Format an den Start. Unter dem Titelanalysieren die beiden ehemaligen deutschen JESC-Teilnehmenden Susan (2020, Stronger with you) und Bjarne (2024, Save the best for us) ausgewählte Songs und Musikvideos der diesjährigen Nationen  ohne Ranking, dafür mit persönlichen Einschätzungen, fachlicher Erfahrung und jeder Menge ESC-Passion. Die ersten sechs kompakten Reaction-Clips sind ab sofort auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.Statt Punkte zu vergeben, erklären Susan und Bjarne, in welchen Bereichen die einzelnen Beiträge besonders überzeugen könnten  von Bühnenpräsenz über Originalität bis hin zu stimmlicher Stärke. Die beiden jungen ESC-Profis bringen dabei unterschiedliche Perspektiven ein und spiegeln genau den europäischen Spirit wider, der den Junior ESC seit jeher auszeichnet.Der Junior Eurovision Song Contest 2025 wird am 13. Dezember um 17:00 Uhr live bei KiKA übertragen  kommentiert von Felix Schmutzer (MDR Jump). Die Sendung ist barrierefrei mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache verfügbar. Zusätzlich gibt es während der Show einen Live-Chat auf kika.de, in dem Fans Fragen stellen können, die Felix Schmutzer direkt aufgreift.