«Reality Backpackers»: Joyn startet dritte Staffel in Peru

In der neuen Abenteuerstaffel kämpfen acht Reality-Persönlichkeiten ab dem 16. Dezember durch die Berge Perus  mit Zelten, Dosenmais und überraschenden Team-Konstellationen.

Wenn Chris Töpperwien Gas geben! ruft, wirds bei «Reality Backpackers» ernst  zumindest für seine neue Wanderpartnerin Kate Merlan. Ab 16. Dezember schickt Joyn erneut acht Reality-Stars in Zweierteams auf eine herausfordernde Trekkingtour durch die peruanischen Anden. Statt Currywurst, Glamour und Poolliegen warten Camping, Kälte und Konserven. Ich habe fast nur Bikinis eingepackt  Stoff sparen und sich bräunen, erklärt Merlan. Ob dieser Plan in über 3.000 Metern Höhe aufgeht?

Neben dem ungleichen Duo wagen sechs weitere TV-Persönlichkeiten den Aufstieg durch Stein, Staub und Höhenluft. Besonders explosiv: das frisch getrennte Ex-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch. Während Laurenz im besten Fall auf seine neue Traumfrau hofft, macht Brenda die Regeln klar: Wenn du hier was mit einer anderen hast  ciao!

Auch Model Elsa Latifaj («Germanys Next Topmodel») kämpft mit ungewohntem Terrain. Das ist das erste Mal, dass ich Wanderschuhe anhabe. Luxus, Party, Strand  das ist eher mein Stil. Influencer Daymian Weiß geht gewohnt selbstbewusst an den Start: Ich habe nicht Angst vor der Natur  die Natur hat Angst vor mir! Ebenfalls im Teilnehmerfeld: Sinan Cakin, der auf Teamgeist setzt, und Marlisa Rudzio («Reality Queens»), die beim Abenteuer ihres Lebens sogar auf die große Liebe hofft.

Das Konzept bleibt klar: Vier zufällig zusammengeloste Zweier-Teams, zehn Tage quer durch die Anden, Tagesziele, Checkpoints und Proviant in Form von Dosenmais. Das schnellste Team sammelt die meisten Punkte  und darf sich am Ende Backpackers Deluxe nennen. Produziert wird das Format erneut von Redseven Entertainment.

