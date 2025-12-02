«Reality Backpackers»: Joyn startet dritte Staffel in Peru

Wenn Chris Töpperwien Gas geben! ruft, wirds bei «Reality Backpackers» ernst zumindest für seine neue Wanderpartnerin Kate Merlan. Ab 16. Dezember schickt Joyn erneut acht Reality-Stars in Zweierteams auf eine herausfordernde Trekkingtour durch die peruanischen Anden. Statt Currywurst, Glamour und Poolliegen warten Camping, Kälte und Konserven. Ich habe fast nur Bikinis eingepackt Stoff sparen und sich bräunen, erklärt Merlan. Ob dieser Plan in über 3.000 Metern Höhe aufgeht?
Neben dem ungleichen Duo wagen sechs weitere TV-Persönlichkeiten den Aufstieg durch Stein, Staub und Höhenluft. Besonders explosiv: das frisch getrennte Ex-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch. Während Laurenz im besten Fall auf seine neue Traumfrau hofft, macht Brenda die Regeln klar: Wenn du hier was mit einer anderen hast ciao!
Auch Model Elsa Latifaj («Germanys Next Topmodel») kämpft mit ungewohntem Terrain. Das ist das erste Mal, dass ich Wanderschuhe anhabe. Luxus, Party, Strand das ist eher mein Stil. Influencer Daymian Weiß geht gewohnt selbstbewusst an den Start: Ich habe nicht Angst vor der Natur die Natur hat Angst vor mir! Ebenfalls im Teilnehmerfeld: Sinan Cakin, der auf Teamgeist setzt, und Marlisa Rudzio («Reality Queens»), die beim Abenteuer ihres Lebens sogar auf die große Liebe hofft.
Das Konzept bleibt klar: Vier zufällig zusammengeloste Zweier-Teams, zehn Tage quer durch die Anden, Tagesziele, Checkpoints und Proviant in Form von Dosenmais. Das schnellste Team sammelt die meisten Punkte und darf sich am Ende Backpackers Deluxe nennen. Produziert wird das Format erneut von Redseven Entertainment.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel