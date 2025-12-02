Fußball-WM 2026: Gruppenauslosung im ZDF

Auf welche Gegner trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde der Männer? Antworten darauf gibt es am Freitag, 5. Dezember 2025, ab 17.55 Uhr, bei «sportstudio live» im ZDF. Die Gruppenauslosung zur «FIFA WM 2026» bietet praktisch den Vorklapp auf das Endrunden-Turnier sechs Monate später, das erstmals mit 48 Mannschaften in drei Ländern ausgetragen wird. Der Wettbewerb findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 statt.
Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zur ZDF-Übertragung der WM-Gruppenauslosung aus Washington D.C. Dort startet die Auslosung um 18.00 Uhr deutscher Zeit. Das Losgeschehen kommentiert Oliver Schmidt. Als Experte ist Hanno Balitsch dabei. Interviews vor Ort führt Amelie Stiefvatter. Die Auslosung ist auch auf sportstudio.de, in der ZDFheute-App und im ZDF-Streaming-Portal zu verfolgen.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer hatte sich im letzten WM-Qualifikationsspiel durch den 6:0-Sieg gegen die Slowakei nicht nur das direkte WM-Endrunden-Ticket gesichert, sondern auch einen Platz im Lostopf 1, in dem unter anderem auch Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien und die drei Gastgeber-Nationen platziert werden.
