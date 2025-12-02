Programm-Marken: «Temptation» reißt die Millionen, «Maxton» dominant

VOD-Charts

Die Amazon-Serie verfehlte aber im Gegensatz zur letzten Woche die Hürde von zwei Millionen - Janin Ullmann hingegen konnte Steigerungen für ihre Show feiern.

In Kalenderwoche 47 (17.11.23.11.2025) stellt die RTL-Gruppe die Hälfte der Top 10 des privaten VOD-Rankings. Die RTL-Reality-Marken(1,25 Millionen) und(1,07 Millionen) sind weiterhin stark vertreten, beziehungsweise drehten im Falle von 'Temptation' auf. Ebenso in den Top fünf(1,23 Millionen) und, das mit 0,95 Millionen sogar eine noch größere Schippe als die Ullmann-Reality drauflegte.Den Thron aller Programm-Marken hat derweil aber wiederholt der absolute Überflieger bestiegen: Die Amazon-Serieverfehlte im Gegensatz zur letzten Woche zwar die Hürde von zwei Millionen, dominierte allerdings dennoch mit stattlichen 1,69 Millionen Kontakten. Damit ließ sie sogar diebei DAZN hinter sich, welche es auf trotzdem vitale 0,76 Millionen brachte. Dahinter laufen dann wieder einige Reality-Brands auf, unter denen es allerdings zu einem Überholvorgang kam - so musste RTLZWEI's(gesunkene 0,56 Millionen) die Amazon-Brandvorbeiziehen lassen, welches auf 0,58 Millionen kam.Damit lagen die zwei letztgenannten Marken noch knapp vor den Joyn-Formaten(0,56 Millionen) und(0,49 Millionen). Während die Sendung mit Olivia Jones noch als On Demand-Erfolg durchgehen kann, fällt es über der Abrechnung schon schwerer, den Daumen zu heben, oder zu senken. Auf niedrigerem Level etwas zulegen konnte derweilauf 0,48 Millionen, dass bei dieser sehr bekannten Marke hier nicht extremere Dimensionen auftauchen, kann vor allem wohl auch mit dem immensen linearen Erfolg zusammenhängen, was sich aktuell in exorbitanten TV-Quoten niederschlägt. Noch dahinter lief übrigensmit 0,42 Millionen an, währendsich in Anbetracht 0,40 im Auslaufen befindet.