Miriam Fussenegger & Laurence Rupp: ORF präsentiert «Tatort»-Duo

Ab 2027 übernehmen Miriam Fussenegger und Laurence Rupp als neues Ermittlerduo  verbunden durch ein heikles Familiengeheimnis und bereit, in große Fußstapfen zu treten.

Der ORF hat sein neues-Team gefunden: Miriam Fussenegger und Laurence Rupp übernehmen ab 2027 die Ermittlungen in Österreich  und treten damit die Nachfolge des langjährigen Erfolgsduos Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser an. Beide kennen sich bestens: Schon 2010 starteten sie gemeinsam am Max Reinhardt Seminar und standen als Titania und Oberon im Sommernachtstraum erstmals Seite an Seite auf der Bühne.Im neuen «Tatort» jedoch wird es alles andere als harmonisch. Fussenegger und Rupp spielen die Halbgeschwister Charlotte Charlie Hahn und Alex Maleky, die wider Willen eng zusammenarbeiten müssen. Charlie erhält die Leitung einer Sondereinheit des Bundeskriminalamts  und besteht darauf, ihr Team selbst zu wählen. Doch an ihrem ersten Tag steht plötzlich Alex vor ihr, ein Kollege, den sie keinesfalls zu ihrem engsten Mitarbeiter gemacht hätte. Zwischen beiden liegt ein Geheimnis, das die Kolleginnen und Kollegen sofort spüren  und das ernster ist als eine frühere Beziehung oder berufliche Rivalität. Denn: Blut ist dicker als Wasser.Der Dreh für den ersten Fall des neuen Duos beginnt im Frühling 2026, unter der Regie von Dominik Hartl und nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair. Bevor Fussenegger und Rupp jedoch ihren offiziellen Dienst antreten, verabschieden sich Krassnitzer und Neuhauser mit drei weiteren Filmen. Den Auftakt macht am 14. Dezember 2025 um 20.15 Uhr in ORF 2 der Österreich-Fall Der Elektriker, der die Ermittler in ein Pflegeheim führt. 2026 folgen die beiden weiteren Austro-«Tatorte» Gegen die Zeit (AT) und Dann sind wir Helden (AT).ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: Der Abschied von Harry und Adele vom Tatort hat ORF-intern schon länger seine Schatten vorausgeworfen. Dadurch konnten wir uns intensiv mit der Frage der Nachfolge für dieses großartige Duo beschäftigen. Es ist faszinierend, wie sich diese neue Konstellation dann auf so natürliche Weise herausgebildet hat. Mit Laurence Rupp und Miriam Fussenegger haben wir ein tolles neues Team gefunden. Mit ihnen beginnt für den österreichischen Tatort ein neues Kapitel  mit einer neuen Generation und einem völlig neuen Zugang.Miriam Fussenegger: Als ich erfahren habe, dass ich neue «Tatort»-Kommissarin werde, war ich erst ungläubig, dann habe ich mich sehr gefreut. Es folgten natürlich auch eine gewisse Aufregung und Nervosität, weil man die großen Fußstapfen, in die man tritt, ausfüllen möchte. Es ist schön, dieses große Geheimnis, das ich schon so lange mit mir herumtrage, jetzt teilen zu dürfen. Der Tatort ist ikonisch. Es ist eine Ehre und Auszeichnung, sich in die Riege dieser tollen Schauspieler:innen einzureihen, sagt Miriam Fussenegger. Die Reihe steht für Qualität sowie gesellschaftspolitische und sozialkritische Inhalte. Man darf seine Figur lange begleiten und entwickeln. Zu ihrem Partner: Ich kenne Laurence schon sehr lange und freue mich, mit ihm einen Partner an meiner Seite zu haben, den ich schauspielerisch und menschlich schätze. Es ist ein Geschenk, sowohl privat als auch in der Figur bereits eine gewisse Vertrauensbasis zu haben. Der Tatort lebt von der Kombination dieser zwei Menschen, die miteinander spielen und diese Begegnung erleben.Laurence Rupp: Es ist überwältigend, Teil des neuen «Tatort»-Teams zu sein. Ich spüre eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude. Ich freue mich darauf, mich mit dieser Figur auseinanderzusetzen und Alex Maleky zum Leben zu erwecken. An der Tatort-Reihe ist toll, dass ein großes Augenmerk auf gute Bücher sowie tolle Regie und Schauspieler:innen gelegt wird. Es werden Filme geschaffen, die in die Tiefe gehen. Eine Zeit lang bin ich mit meiner Familie sonntags zu Hause gesessen und habe den Tatort geschaut  das war das einzige TV-Programm, bei dem das regelmäßig der Fall war. Ich hatte auch schon berufliche Berührungspunkte mit dem «Tatort»  etwa im Fall Pumpen, in dem ich einen Fitnesstrainer  ein richtiges Schlitzohr  gespielt habe. Jetzt wechsle ich die Seiten, obwohl Alex auf seine eigene Art und Weise auch ein Schlitzohr ist.