Quotencheck

«Wer wird Millionär?»

von

Die Quizshow erreichte im September und Oktober 2025 wieder sehr gute Einschaltquoten.

Früher quizzte Günther Jauch mit seinen Kandidaten mehrfach pro Woche und dafür nur eine Stunde. Inzwischen ist die Sendung ein abendfüllendes Programm. So erreichte der Auftakt im September 2,52 Millionen Zuschauer; zwischen 20.30 und 23.30 Uhr kam die Show auf 13,5 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,36 Millionen dabei, das führte zu 10,6 Prozent.

Doch bereits eine Woche später war das Programm deutlich erfolgreicher: Die Quizshow verbuchte schon 3,02 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 14,6 Prozent. Die Reichweite bei den jungen Menschen wurde mit 0,64 Millionen fast verdoppelt, der Marktanteil kletterte auf tolle 15,3 Prozent. Auch die dritte Folge, die für den 29. September 2025 angesetzt war, lief mit 3,07 Millionen Zusehern überzeugend; der Vorwochenmarktanteil von 14,6 Prozent wurde bestätigt. Bei den jungen Menschen ging es auf 0,53 Millionen, der Marktanteil lag bei 13,2 Prozent.

Anfang Oktober folgte wieder die Drei-Millionen-Euro-Woche. Der Auftakt lief mit 2,91 Millionen Zusehern etwas schwächer, wenngleich der Marktanteil von 14,2 Prozent im grünen Bereich lag. Die Montagsfolge überzeugte 0,57 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, sodass man auf 14,8 Prozent kam. Die Dienstagsausgabe sammelte 3,03 Millionen Zuschauer, der Marktanteil bewegte sich bei 16,2 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen wurden 0,49 Millionen Zuseher entdeckt, die für 13,7 Prozent Marktanteil sorgten.

Die Mittwochs-Folge hatte auf dem Sendeplatz von «Die Stefan Raab Show» etwas zu kämpfen und war zudem auch die schwächste Folge unter den normalen Ausgaben. Nur 2,82 Millionen schalteten ein, der Marktanteil wurde auf 14,7 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen wurden erneut 0,49 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. Mit dem Finale der Drei-Millionen-Woche stieg das Interesse auf 3,47 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag nun bei starken 17,8 Prozent. Unter den jungen Leuten versammelten sich 0,69 Millionen, der Marktanteil bewegte sich bei 18,3 Prozent.

Am 20. Oktober ging es mit einer regulären Ausgabe weiter: 2,87 Millionen Zuschauer schalteten den gesamten Montagabend ein, der Marktanteil lag bei 13,0 Prozent. Eine Woche später sahen 2,90 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil bewegte sich bei 13,6 Prozent. Beide Folgen holten sich jeweils 0,53 Millionen Zuschauer; die Marktanteile wurden mit 11,6 und 13,6 Prozent beziffert.

Die Herbstausstrahlung von «Wer wird Millionär?» war ein Erfolg. Die Episoden verfolgten im Durchschnitt 2,96 Millionen Zuschauer und verbuchten 14,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen kann sich RTL über 0,54 Millionen freuen; das Quiz verbuchte 13,8 Prozent Marktanteil.

