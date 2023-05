Joyn löst ZAPPN in Österreich ab

Austria

Der Streamingdienst soll Zapp von der österreichischen Konzerntochter ProSiebenSat.1Puls4 betrieben und wird neben den hauseigenen Sendern auch öffentlich-rechtliche Angebote sowie Programme anderer Anbieter beinhalten.

Der Unterföhringer Medienkonzern ProSiebenSat.1, der in Deutschland unter anderem die Sender ProSieben , Kabel Eins, Sat.1 und sixx sowie den Streamingdienst Joyn betreibt, wird seine Streamingaktivitäten im Nachbarland Österreich ausbauen. Dort reüssierte bislang der Dienst ZAPPN, der ab dem 15. Mai in Joyn umgewandelt werden soll. Entstehen soll eine Plattform, die öffentlich-rechtliche und private Inhalte vereint. Auch in Deutschland sind die Sender der ARD und des ZDF bei Joyn live streambar. Joyn geht in Österreich aber noch einen Schritt weiter und macht die Inhalte von ORF und Co. auch on Demand verfügbar. Das Unternehmen spricht von einer „Aggregator-Plattform für alle Inhalte, die die österreichischen User interessieren und begeistern“. Joyn in Österreich wird zunächst komplett kostenfrei zu Verfügung stehen.Gemeinsam mit den beliebtesten Sendern des Landes bietet Joyn über 50 Live-Sender, darunter Puls 4, ATV, ORF 1 bis ORFIII, Servus TV und Puls 24 sowie internationale Channels wie ProSieben, Sat.1, DAZN, Sport1 ,Aktuell News und Euronews. Darüber hinaus wird in Joyn auch ein Radioplayer mit allen großen nationalen Radiosendern integriert. Außerdem setzt die österreichische Konzerntochter ProSiebenSat.1Puls4 auf viele österreichische exklusive Inhalte und bekannte Joyn Originals, Live-Events und Sport, Crime, Film und vieles mehr.Das Zusammenkommen der verschiedenen Medienanbieter erfolgt teilweise durch Embedding, das heißt, dass die Inhalte auf Joyn eingebettet werden und die Reichweite jeweils dem Content-Owner zugerechnet wird. Joyn ist auch in Österreich über Smartphones, Tablets, Web und Smart-TVs verfügbar.Markus Breitenecker, CEO ProSiebenSat.1Puls4 und Joyn Österreich spricht von einer „Plattform, die alle eint, die unseren Medienstandort in Österreich stärkt“ und führt aus: „Es ist die Zusammenarbeit zwischen starken österreichischen Medienpartnern von österreichischen Nachrichten bis österreichischem Entertainment, von öffentlichen-rechtlich bis privat, von Fernsehen bis Radio. Ich freue mich, dass Joyn nun alle zusammenbringt. Denn nur gemeinsam bringen wir es zusammen, gegen internationale Konkurrenz auch in Zukunft bestehen zu können und unserem Publikum einfach verfügbar ihre liebsten Inhalte aus und für Österreich anbieten zu können. Auch für unser Unternehmen ist der Start von Joyn ein Gamechanger, ein wichtiger Meilenstein in unserer Transformation vom Broadcaster zur digitalen Medienplattform.“„Mit ZAPPN waren wir bereits früh ein Pionier im Bereich des kostenfreien Streamings, konnten damit eine stabile und beliebte Streamingplattform aufbauen und stetig weiterentwickeln“, erklärt Fabian Knauseder, Geschäftsleitung Streaming/Joyn Österreich. „Was nun mit Joyn folgt, ist für unsere hunderttausenden Nutzer:innen ein noch nie dagewesenes und dennoch weiterhin kostenfreies Streamingangebot. Mit Joyn erweitern wir unser App-Portfolio aber nicht nur technisch mit einer neuen Plattform und neuen Features, Joyn bündelt neben unserem gesamten Contentangebot mit Streaming-Hits von ATV, PULS 4 und ProSieben , den Joyn Originals auch das vieler relevanter österreichischer und internationaler Sender und Inhalte, wie die Angebote des ORF und ServusTV sowie DAZN, Euronews, Laola1 uvm.“Wolfgang Link, Vorstandsmitglied der ProSiebenSat.1 Media SE und CEO der Seven.One Entertainment Group: „Mit einem klaren Fokus auf werbefinanzierte AVoD-Angebote und einem umfassenden Live-Streaming-Bereich wird Joyn in Österreich an das überzeugende Konzept seiner deutschen Schwester anknüpfen und die Erfolgsgeschichte von Zappn fortschreiben. Für uns als Gruppe ist dies ein wichtiger Schritt, um unser starkes Streaming-Angebot unter einer Marke im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen. Ich wünsche dem PULS 4-Team um Markus Breitenecker viel Erfolg beim Launch. Als eigenständige Marke wird Joyn in Österreich den regionalen Bedürfnissen der Nutzer:innen besonders gut Rechnung tragen können und gleichzeitig vom regen Austausch über attraktive Inhalte und erfolgreiche Produkt-Features mit den Kolleg:innen in Deutschland profitieren. Ich freue mich besonders, dass Joyn in Österreich vom Start weg die besten Inhalte zahlreicher privater und öffentlich-rechtlicher Sender Österreichs auf seiner Plattform vereint, sowohl im Live-TV-Bereich als auch in der Mediathek."