Michael Kessler führt Cast der nächsten Paramount+-Serie an

TV-News

Die Serie «Kohlrabenschwarz» basiert auf dem gleichnamigen Audible-Hörspiel. Kessler schlüpft in die Rolle des ehemaligen Polizeipsychologen Stefan Schwab.

Paramount+ hat für den 8. Juni den Start der nächsten deutschen Produktion für den international agierenden Streamingdienst angekündigt. Dabei handelt es sich um die sechsteilige Serie, die auf dem gleichnamigen Hörspielbestseller von Audible basiert. Die Story dreht sich um den Polizeipsychologen Stefan Schwab, der von Michael Kessler verkörpert wird. Während die Polizei an übernatürlichen Kräften zweifelt, untersucht er eine grausame Serie mysteriöser Vorkommnisse, bei der unter anderem Kinder verschwinden, sagenumwobene Gegenstände auftauchen und sich eine Spur der Gräuel durch das idyllische bayerische Alpenvorland zieht.Neben Kessler spielen in weiteren Rollen unter anderem Bettina Zimmermann, Bettina Lamprecht, Peter Ketnath und Jürgen Tonkel. Regie führte Erik Haffner. Das Hörspiel setzte Tommy Krappweis um, dessen Produktionsfirma bumm film gemeinsam mit Studio VIS die Produktion der Serie übernahm.Zum Inhalt: Der ehemalige Polizeipsychologe Stefan Schwab (Kessler) will eigentlich nur seine Ruhe, stattdessen zweifelt er an seinem sonst so analytischen Verstand: Kinder verschwinden, sagenumwobene Gegenstände tauchen auf und uralte Ammenmärchen bekommen plötzlich eine blutige Brisanz. Bald zieht sich eine Spur an Gräueltaten durchs Voralpenland. Während die Polizei die offensichtlichen Zusammenhänge nach Kräften ignoriert, schlägt sich zumindest die resolute Kommissarin Anna Leitner (Lamprecht) auf seine Seite, ebenso seine geliebt-gehasste Ex-Frau Susanne (Zimmermann). Schließlich komplettiert Susannes neuer Freund das ungewöhnliche Ermittlerquartett: der evangelische Pfarrer Franz Hartl (Ketnath). Doch erst als ein geheimnisvoller Informant Schwab ein Märchenbuch zuspielt, zeichnet sich ab, dass hinter den mysteriösen Verbrechen ein perfider Plan stecken könnte.