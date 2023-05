«Einfach Fußball»: funk bietet neue Perspektive auf den Fußball

TV-News

Das Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF möchte seit Kurzem Einblicke in den Fußballsport geben, die es davor noch nie gab.

Zuwachs in der funk-Familie: Mit dem neuen Formatzeigt funk exklusive Einblicke in die Welt des Profifußballs. Seit dem 3. Mai erscheinen auf den gleichnamigen Kanälen auf TikTok, Instagram und YouTube mehrmals wöchentlich neue Folgen, die exklusive Einblicke in den Alltag der Spieler und das Geschehen vor und nach dem Abpfiff geben.Teil von «Einfach Fussball» sind unter anderem humorvolle Kurzformate sowie exklusive Einblicke in den Alltag der Spieler. So begleitet «Einfach Fussball» die Spieler am Spieltag, spricht mit ihnen über Motivationen und Selbstzweifel oder besucht sie abseits des Spielfelds zuhause. Neben Einblicken in die Lebensrealitäten der Fußballer gibt es unterhaltsame Spiele wie „Erkenne den Spieler“ oder „Meine Traumelf”.Das Format möchte eine Perspektive auf den Ballsport einnehmen, die bisher in der deutschen Medienlandschaft unterrepräsentiert sei, wie funk in seiner Pressemitteilung sagt. Dadurch ergänze das Format einen Sektor, der kaum präsenter, nachgefragter und relevanter sein könnte. Durch die ganzheitliche Gestaltung der Inhalte über die relevanten sozialen Plattformen soll «Einfach Fussball» die jungen Nutzer dort erreichen, wo sie sich zu ihrem Lieblingssport informieren.