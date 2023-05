Lance Armstrong geht zu «Stars on Mars»

US-Fernsehen

Der ehemalige Radprofi heuert beim US-Sender FOX an.

In diesem Sommer gehören Lance Armstrong, Marshawn Lynch, Ronda Rousey und Tinashe zu den zwölf Prominenten, die ihre Koffer für die FOX-Realitypacken. In der ursprünglich im April bestellten Serie treten echte Weltstars gegeneinander an, um den Planeten zu erobern (natürlich per Simulation), während sie von William Shatner, dem legendären «Star Trek»-Schauspieler, Befehle von der Mission Control erhalten.Zu den übrigen Besatzungsmitgliedern gehören die Komikerin Natasha Leggero, der Komiker Christopher Mintz-Plasse, der olympische Eiskunstläufer Adam Rippon, der Fernsehstar Tom Schwartz, der Profi-Footballer Richard Sherman, die Schauspielerin Porsha Williams Guobadia, die Künstlerin Tallulah Willis und die Schauspielerin Ariel Winter. Gemeinsam lassen sie die reale Welt hinter sich, während sie in einer simulierten Raumstation auf dem roten Planeten ihr Überleben planen."Sie müssen ihren Verstand und ihre Muskeln – oder vielleicht auch nur ihre herausragenden sozialen Fähigkeiten – einsetzen, um die Konkurrenz auszustechen und sich den Titel 'hellster Stern der Galaxie' zu sichern. Die Prominenten treten in Missionen gegeneinander an und stimmen jede Woche über das Ausscheiden eines ihrer Mitstreiter ab, der dann zur Erde zurückgeschickt wird. Die intergalaktischen Allianzen und Rivalitäten sind vorprogrammiert. «Stars on Mars» wird diese berühmten Weltraum-Neulinge dorthin schicken, wo noch niemand zuvor gewesen ist, und zeigen, wer das Zeug dazu hat, das Leben auf dem Mars zu überleben", heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe von FOX.Die Show wird von Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening und Eden Gaha zusammen mit Charles Wachter, der auch Showrunner ist, produziert. Produziert wird die Serie von Eureka Productions, einem Unternehmen von Fremantle.