Frank Buschmann macht Rolle rückwärts

Ursprünglich hatte Frank Buschmann im vergangenen Jahr das Ende seiner Sportkommentatoren-Karriere in diesem Sommer angekündigt. Nun hat er doch eine Fortsetzung seiner Sky-Tätigkeit angekündigt. „Schuld“ seien Kinderaugen.

Sportkommentator Frank Buschmann wird zwei weitere Jahre für den Pay-TV-Sender Sky Deutschland am Mikrofon sitzen. Dies bestätigte er am Donnerstag in einem Instagram-Video, das er auf seinem Kanal verbreitete. Darin nannte er vor allem die kindgerechten Übertragungen vonals Grund für seine Vertragsverlängerung. Er bezeichnete es als „Unterrichten on air“, was ihm „unheimlich viel Spaß“ bereite.Die Fortsetzung seiner Kommentatoren-Tätigkeit kommt insofern überraschend, da Buschmann im vergangenen Jahr seinen Abschied nach der aktuell laufenden Saison angekündigt hatte. „Ich habe schon oft über das Aufhören sinniert, aber diesmal meine ich es ernst. Was soll noch kommen?“, so Buschmann damals ( Quotenmeter berichtete ). „So wie heutzutage Sport präsentiert und übertragen wird, ist das ohnehin nicht mehr so ganz meine Welt“, führte er vor einem Jahr als Grund an. Nun sagte er, dass auch eine gewisse Spannung in der Fußball-Bundesliga für ein Umdenken beigetragen hätte. Er stellte fest, dass die Kinder und die „geilen Konferenzen“ ihn den wahren Sinn seiner Tätigkeit in Erinnerung gerufen hätten. „Außerdem brauche ich natürlich das Geld“, fügte er scherzend hinzu.Über seinen Rücktritt vom Rücktritt sagte er, dass es für ihn im Leben dazu gehöre, dass man sich mit Entscheidungen schwertut. An seine Kritiker richtete er die Worte: „Auch wenn viele denken, dass ich in die Rente gehöre, habe ich entschlossen um weitere zwei Jahre zu verlängern.“ Er werde weiter in Konferenzen tätig sein und die «Sky Next Generation» -Übertragungen betreuen. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, doch die Kinderaugen und das durchweg positive Feedback in den Sozialen Medien hätten den Ausschlag gegeben.