«Expedition Unknown» startet wieder

US-Fernsehen

Josh Gates reist ab Ende Mai für den Discovery Channel durch die Welt.

Der erfahrene Abenteurer Josh Gates nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise rund um den Globus, um die faszinierendsten Geheimnisse der Welt zu erforschen und zu lösen. In der neuen Staffel reist er durch fünf Kontinente, um in versunkenen Gräbern in Afrika zu tauchen, gestohlene und geplünderte Statuen in Kambodscha zurückzuerobern und den verlorenen Schatz eines Piraten in den eisigen Gewässern Großbritanniens zu entdecken - wobei ihm ein Ausflug die schrecklichsten Momente seiner Karriere beschert. Die brandneue, achtteilige Staffel vonhat am Mittwoch, den 24. Mai um 21:00 Uhr auf Discovery Channel Premiere.In einer zweiteiligen Untersuchung reist Josh zur königlichen Nekropole von Nuri, um an der Seite von Archäologen zu ermitteln, die kurz vor einer möglicherweise bahnbrechenden Entdeckung stehen. Unter einer bröckelnden Pyramide könnte sich in der Dunkelheit überfluteter, unterirdischer Kammern ein ungestörtes königliches Grab befinden. Ein tückischer Tauchgang ist die einzige Möglichkeit, einem monumentalen Fund nachzujagen: den mumifizierten Überresten eines alten Königs.Im Laufe der Staffel nimmt Josh die Zuschauer mit auf spannende Abenteuer in Israel, wo er sich zwei Forscherteams anschließt, die jeweils behaupten, Bethsaida gefunden zu haben, eine verschollene biblische Stadt, in der Jesus Wunder vollbracht haben soll. Im Vereinigten Königreich macht Josh Jagd auf den größten Piratenschatz, der je geplündert wurde, und startet, um mysteriöserweise verschwundene Minensuchboote aus dem Ersten Weltkrieg auf dem Grund des Lake Superior zu finden. In Kambodscha arbeitet Josh an der Ausgrabung eines lange verschütteten Tempels und schließt sich dem Kampf an, die geplünderten Schätze des Khmer-Reiches dorthin zurückzubringen, wo sie hingehören.