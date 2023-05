Zooey Deschanel löst Essensdilemmas

US-Fernsehen

Der frühere Star aus «New Girl» hat eine neue HBO Max-Show erhalten.

Zooey Deschanel ist auf einer Mission, um alltägliche Lebensmitteldilemmata zu lösen, indem sie die schwierigen Fragen stellt, die wir alle darüber haben, was wir essen. Im Supermarkt und in unseren eigenen Küchen erforscht Zooey gängige Lebensmittelgeheimnisse und enthüllt die schockierenden Wahrheiten, die große Lebensmittelhersteller verbergen wollen, während sie einfache Lösungen für die Frage "Was esse ich?" aufdeckt.Die sechsteilige Max Original-Seriewird am Dienstag, 23. Mai auf Max ausgestrahlt. Die Serie wird von ATTN:, einem Unternehmen von Candle Media, produziert. In der ersten Folge dreht sich bei „Big, Fat, Lies“ alles über die Köstlichkeiten zum Schlemmen. Zooey Deschanel arbeitet mit den Korrespondenten Carlos Parisi und Sophie Roe zusammen, um uns über die richtigen Fette und Öle aufzuklären, die wir kaufen sollten.In der zweiten Episode steht Obst im Vordergrund. Zusammen mit Dariany Santa und Carlos Parisi zeigt die Schauspielerin, welche Früchte unsere neuen besten Freunde sein sollten und ob nicht-biologisches Obst der Freund ist, von dem wir nie wussten, dass wir ihn haben. In den weiteren Folgen stehen Kohlenhydrate, Zuckerbomben und Schokolade auf dem Programm.