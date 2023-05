«Über Geld spricht man doch!» geht mäßig weiter

Quotennews

Ein Jahr nach der Premiere strahlt Kabel Eins neue Folgen der Reihe aus. Richtig stark lief noch die Spätwiederholung von «Deutschlands größte Geheimnisse».

Der Fernsehsender Kabel Eins hat in diesem Jahr insgesamt vier neue Folgen seiner Rieheangekündigt, die im Sommer 2020 unter dem Titel «Where Does All the Money Go» beim niederländischen Fernsehen NPO1 startete. Elf Familien aus unterschiedlichen Einkommensklassen veröffentlichten ihre Gehaltszettel und zeigten, wofür sie ihr erarbeitetes Geld ausgaben.Im April und Mai 2022 schalteten zwischen 0,61 und 0,70 Millionen Menschen die ersten vier Folgen ein, die durchschnittlich 5,1 Prozent in der Zielgruppe holten. Zum Auftakt in die zweite Staffel sicherte man sich nun 0,65 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, die für 2,7 Prozent Marktanteil verantwortlich waren. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern verbuchte Kabel Eins 0,28 Millionen und leicht überdurchschnittliche 5,3 Prozent.Dasbeschäftigte sich im Anschluss mit Lebensmittelpreisen, die an einigen Orten der Welt extrem teuer sind. Das knapp einstündige Magazin, das Tipps gegen die Schuldenfalle gab, verbuchte 0,43 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent. In der Zielgruppe wurden 5,2 Prozent erschlossen. Bis 01.25 Uhr war nochauf Sendung, das auf 0,33 Millionen Zuschauer kam. Bei den Umworbenen waren fabelhafte 9,9 Prozent dabei.