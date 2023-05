«Inkas the Ramferinkas» in Arbeit

Kino-News

Die Songwriter von «Mary Poppins» arbeiten an einem neuen Streifen.

, eine Geschichte über einen kleinen Flugsaurier, wird als Animationsfilm umgesetzt. Der unabhängige Filmproduzent Niels Juul und Sherman Theatrical Entertainment haben sich zusammengetan, um das Projekt zu entwickeln, das von der Musik der Sherman Brothers inspiriert ist. Es ist das erste und letzte Musical der verstorbenen Robert B. Sherman und Richard M. Sherman, dem Songwriter-Duo hinter Walt-Disney-Klassikern wie «Das Dschungelbuch», «Winnie Puuh», «Chitty Chitty Bang Bang» und «Mary Poppins».Für ihre Arbeit an «Mary Poppins» gewannen die Sherman-Brüder Oscars, unter anderem für den besten Song für "Chim Chim Cher-ee" und die beste Filmmusik. Sie erhielten neun Oscar-Nominierungen, zwei Grammy Awards, 23 Gold- und Platin-Schallplatten und haben einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Ihr vielleicht größter Beitrag zur Popkultur besteht jedoch darin, dass sie den Song "It's a Small World (After All)" geschrieben haben."Ich bin mit 'Inkas' aufgewachsen. Ich kannte alle Figuren und ihre Lieder auswendig. Ich habe immer geglaubt, dass der Rest der Welt sich auch in sie verlieben würde, wenn er sie kennenlernen würde", so Robbie Sherman. Bret Goldin, Co-CEO von Sherman Theatrical, fügte hinzu: "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man Teil von etwas Unsterblichem sein kann. Die Musicals der Sherman Brothers halten dem Test der Zeit stand und als Songwriter sind sie die Mozarts der Moderne".