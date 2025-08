Netflix zeigt Einblick auf «Train Dreams»

Kino-News

Die neue Novelle blickt auf das Portrait von Robert Grainer.

basiert auf Denis Johnsons beliebter Novelle und ist das bewegende Porträt von Robert Grainier, einem Holzfäller und Eisenbahnarbeiter, der ein Leben voller unerwarteter Tiefe und Schönheit inmitten der rasanten Veränderungen des frühen 20. Jahrhunderts führt. Ein Projekt der Oscar-nominierten Co-Autoren von «Sing Sing». Mit von der Partie sind Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon und William H. Mac. Der Spielfilm kommt zunächst in die amerikanischen Kinos und wird am 21. November bei Netflix veröffentlicht.Im Sommer 1917 wird ein chinesischer Arbeiter beschuldigt, aus den Lagern der Spokane International Railway im Idaho Panhandle gestohlen zu haben. Robert Grainier und die anderen weißen Arbeiter versuchen, ihn von der Brücke zu werfen, die sie gerade bauen, doch er kann entkommen. Grainier hält in Meadow Creek an und kauft eine Flasche Sarsaparilla für seine Frau Gladys und ihre vier Monate alte Tochter Kate. Auf dem Heimweg zu seiner Hütte glaubt Grainier, den Chinesen zu sehen, und ist überzeugt, dass dieser ihn verflucht hat.Im Jahr 1920 bricht Grainier in den Nordwesten Washingtons auf, um beim Wiederaufbau der Robinson Gorge Bridge zu helfen. Außerdem fällt und transportiert er Holz für die Simpson Company. Er lernt seinen Kollegen Arn Peeples kennen, einen furchtlosen, aber abergläubischen alten Mann, der mit Dynamit gefährliche Tunnel gräbt. Arn kommt später durch einen herabfallenden Ast ums Leben. Zwischen 1962 und 1963 beobachtet Grainier junge Eisenarbeiter beim Bau einer neuen Autobahn. Mitte der 1950er Jahre sah er den dicksten Mann der Welt. Er erinnert sich daran, wie er Elvis Presleys privaten Zug in Troy, Montana, gesehen hat, und daran, wie er 1927 in einem Doppeldecker geflogen ist.