«The Odyssey»: IMAX startet Vorverkauf

Kino-News

Im Juli 2026 startet der nächste Spielfilm von Christopher Nolan in die Kinos. Bereits am Donnerstag werden die ersten Plätze verkauft.

Die Kinokette IMAX startet in den Vereinigten Staaten von Amerika den Vorverkauf für den neuen Spielfilm «The Odyssey» von Oscar-Preisträger Christopher Nolan. Das mit Stars besetzte Action-Epos soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen. Die Produktion von Universal Pictures wird zum Teil nur auf IMAX-70-mm-Leinwänden zu sehen sein.«The Odyssey» ist eine Adaption von Homers griechischem Epos, in der Matt Damon als Odysseus, der König von Ithaka, zu sehen ist, und die von seiner langen und gefährlichen Heimreise nach dem Trojanischen Krieg erzählt. Weitere Stars sind Tom Holland als Odysseus' Sohn Telemachos, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron und Jon Bernthal. Nolan arbeitet erneut mit Universal zusammen, dem Studio, das bereits «Oppenheimer» produziert hat. Der Film soll am 17. Juli 2026 in die Kinos kommen.Die Filmaufnahmen für «The Odyssey» werden erstmals vollständig mit IMAX-Kameras durchgeführt. Nolan ist seit seinem Superhelden-Epos «The Dark Knight» aus dem Jahr 2008, in dem erstmals in einem Hollywood-Film Imax-Kameras für ausgewählte Actionsequenzen eingesetzt wurden, ein treuer Anhänger dieses Hightech-Formats. Seitdem hat er IMAX-Kameras in Filmen wie «Inception» (2010), «Interstellar» (2014) und «Tenet» (2020) verwendet.