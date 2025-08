«F1»-Sensation: Brad Pitt spricht über Cruise-Absage

Kino-News

Außerdem äußerte sich Hauptdarsteller und Produzent über Sequel-Pläne.

Der neue Rennsportfilmmit Brad Pitt rast an die Spitze der Kinocharts – und sorgt auch abseits der Strecke für Gesprächsstoff. Mit einem beachtlichen Einspielergebnis von 144 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende (166,7 Millionen weltweit) feiert Apple gemeinsam mit Warner Bros. einen gelungenen Start seines Prestigeprojekts. Doch während Regisseur Joseph Kosinski bereits offen über eine mögliche Fortsetzung spricht, blickt Brad Pitt auch zurück – auf ein Projekt, das es nie ins Ziel schaffte: «Ford v Ferrari» mit Tom Cruise.Wie Pitt jetzt im Gespräch mit „The National“ verriet, wäre er vor über zehn Jahren fast gemeinsam mit Cruise in einer früheren Version von «Ford v Ferrari» zu sehen gewesen – unter der Regie von Kosinski. Doch das ambitionierte Vorhaben scheiterte nicht nur an Budgetfragen, sondern auch an Cruise' Unzufriedenheit mit seiner geplanten Rolle: „Tom wollte unbedingt Shelby spielen. Aber als ihm klar wurde, dass Shelby nicht viel selbst fährt, war er raus.“ Letztlich ging der Film an Regisseur James Mangold, die Hauptrollen übernahmen Christian Bale und Matt Damon – und «Ford v Ferrari» wurde dennoch ein internationaler Erfolg.Nun könnte es doch zu einem Leinwand-Duell der beiden Hollywood-Größen kommen – und das im «F1»-Universum. Kosinski deutete kürzlich gegenüber „GQ Magazine UK“ an, dass ein potenzielles Sequel Brad Pitts Figur Sonny Hayes mit Tom Cruises legendärer «Days of Thunder»-Rolle Cole Trickle zusammenführen könnte. „Ich habe von diesem epischen Go-Kart-Rennen am Set von «Interview with a Vampire» gehört“, erzählt Kosinski. „Wer würde nicht bezahlen, um Pitt und Cruise gegeneinander auf der Strecke zu sehen?“Pitt selbst zeigt sich zurückhaltend optimistisch, was eine Fortsetzung betrifft: „Ich würde gerne wieder fahren – ganz egoistisch gesehen. Aber die Geschichte sollte sich weiter um Damson Idris’ Figur Joshua Pierce drehen. Wo Sonny da reinpasst? Vielleicht rast er über die Bonneville Salt Flats.“ Klar ist: Der Erfolg von «F1» eröffnet Apple und Warner Bros. eine spannende Rennstrecke für die Zukunft. Und vielleicht rollt bald doch noch ein Film an, in dem Cruise und Pitt endlich gemeinsam Gas geben – diesmal mit Vollgas.