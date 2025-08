Jaume Collet-Serra bindet sich an Netflix

Kino-News

Der Regisseur hat zuletzt den beliebten Spielfilm «Carry-On» gedreht.

Wie «Variety» exklusiv berichtet, hat Jaume Collet-Serra einen mehrjährigen Vertrag mit dem Streamingdienst Netflix unterzeichnet. Die Überraschung kommt nicht von ungefähr, schließlich verbuchte sein Werk «Carry-On» mit Jason Bateman und Taron Egerton über 185 Millionen Abrufe. Sein nächstes Projekt ist der Film «An Innocent Girl» über eine ehrgeizige junge Frau, die von einem einflussreichen Paar aus Washington, D.C., verführt wird.„Von der Produktion bis zur Veröffentlichung war meine Erfahrung bei der Arbeit an ‚Carry On‘ mit dem Netflix-Team alles, was sich ein Filmemacher nur wünschen kann“, sagte Collet-Serra gegenüber dem US-Fachblatt „Variety“. „Ich bin begeistert, Netflix als meine kreative Heimat bezeichnen zu können, und freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen neue Grenzen zu überschreiten, angefangen mit «An Innocent Girl».“Doug Belgrad, Vice President Film bei Netflix , bezeichnete Collet-Serra als „einen der derzeit gefragtesten Regisseure, und das aus gutem Grund – er versteht es, große, risikoreiche Geschichten zu erzählen, die das Publikum liebt. Die Tatsache, dass er sich für diesen Vertrag mit uns entschieden hat, insbesondere nach den großartigen Erfahrungen, die wir gemeinsam bei «Carry On» gemacht haben, spricht Bände. Er war noch nie so gefragt wie jetzt, und wir freuen uns darauf, diesen Schwung mit ihm zusammen beizubehalten.“