Jon M. Chu dreht «Hot Wheels»

Die nächste Warner Bros. Pictures-Produktion mit Mattel ist in Entwicklung.

Weil «Barbie» ein riesiger Erfolg wurde, sollen weitere Spielzeuge von Mattel zu einem Hit werden. Jon M. Chu hat sich bei «Wicked» verabschiedet und nun einen-Spielfilm für Warner Bros. Pictures arrangieren. Details zur Handlung gibt es allerdings noch nicht.„Bei Hot Wheels ging es schon immer um mehr als nur Geschwindigkeit – es geht um Fantasie, Verbundenheit und den Nervenkitzel des Spielens“, sagte Chu in einer Erklärung. „Diesen Geist auf die Leinwand zu bringen, ist eine unglaubliche Chance. Ich freue mich darauf, […] ein Abenteuer zu schaffen, das das Erbe von Hot Wheels würdigt und es gleichzeitig in eine völlig neue Richtung lenkt.“„Jons Fähigkeit, reichhaltige, detailreiche Welten mit einer unverwechselbaren Perspektive zu erschaffen, macht ihn zum idealen Geschichtenerzähler, um Hot Wheels zum Leben zu erwecken“, so Brenner. „Seine Filme sind visuelle Spektakel – eine wahre Augenweide –, aber was sie wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie er unvergessliche Geschichten in diese atemberaubenden Bilder einwebt.“Für das Drehbuch sind Juel Taylor und Tony Rettenmaier verantwortlich, die bereits bei «Creed II» und Netflix' «They Cloned Tyrone» zusammengearbeitet haben. Produziert wird der Film von J.J. Abrams' Firma Bad Robot Productions und Chus Electric Somewhere.