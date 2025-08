Disney plant Fortsetzung zu «Lilo & Stitch»

Kino-News

Der nächste Teil der Saga ist auf den Weg: Disney hat den zweiten Teil bestätigt.

Disney setzt den Erfolg seines Live-Action-Remakes vonfort: Am 26. Juni – dem sogenannten „Stitch Day“ in Anlehnung an die Experimentnummer 626 – kündigte das Studio offiziell eine Fortsetzung des Films an. Die Ankündigung spielt auf den in der Fan-Community beliebten Feiertag an und unterstreicht die Kult-Beliebtheit des chaotischen Aliens.Die Fortsetzung kommt nicht überraschend: Der erste Film hat weltweit bereits über 910 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit auf dem besten Weg, der erste Milliarden-Hit des Kinojahres zu werden. Damit reiht sich das Remake in die Riege der erfolgreichsten Disney-Neuverfilmungen ein und zeigt, wie groß das Interesse an klassischen Stoffen in neuem Gewand weiterhin ist.Details zur Handlung oder zur Rückkehr der Originaldarsteller wurden bislang nicht bekanntgegeben. Klar ist jedoch: Stitchs Chaos ist noch lange nicht vorbei – und Disney dürfte mit dem Nachfolgeprojekt erneut auf volle Kinosäle und starke Streamingzahlen hoffen.