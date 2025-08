«The Lost Bus» fährt los

Kino-News

Der Thriller mit Oscar-Preisträger Matthew McConaughey wird am 3. Oktober in Deutschland veröffentlicht.

Der Trailer zum mit Spannung erwarteten Thrillersind jetzt verfügbar. Die Weltpremiere des Apple-Original-Films wird als „Special Presentation“ auf dem diesjährigen Toronto International Film Festival stattfinden. «The Lost Bus» wurde vom Oscar-nominierten Regisseur Paul Greengrass inszeniert und beruht auf wahren Begebenheiten.Auf einer waghalsigen Fahrt durch einen der tödlichsten Waldbrände der USA kämpfen ein eigensinniger Schulbusfahrer (Oscar-Preisträger Matthew McConaughey) und eine engagierte Lehrerin (Emmy-, SAG- und Golden-Globe-Preisträgerin America Ferrera) darum, 22 Kinder aus dem schrecklichen Inferno zu retten. «The Lost Bus» startet am Freitag, dem 3. Oktober, weltweit auf Apple TV+ Das Drehbuch stammt von Paul Greengrass und Brad Inglesby. Die beiden fungieren neben Gregory Goodman und Jason Blum für Blumhouse Productions sowie Jamie Lee Curtis für Comet Pictures als Produzenten. Amy Lord und Lizzie Johnson sind Executive Producer. Lizzie Johnson schrieb das Buch «Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire». Neben Matthew McConaughey und America Ferrera gehören Yul Vazquez, Ashlie Atkinson und Spencer Watson zum weiteren Cast.