«Legend of Zelda»: Bo Bragason wird Zelda

Benjamin Evan Ainsworth wird Link verkörpern.

Nintendo und Sony Pictures werden «Legend of Zelda» auf die große Leinwand bringen. Wie Shigeru Miyamoto von dem Spielehersteller am Mittwoch mitteilte, werden Bo Bragason («Three Girls») und Benjamin Evan Ainsworth («The Haunting of Bly Manor») die Rollen der Zelda bzw. des Link übernehmen.In einem Beitrag auf dem offiziellen Account von Nintendo heißt es: „Ich freue mich, bekannt geben zu dürfen, dass in der Realverfilmung von «The Legend of Zelda» Zelda von Bo Bragason und Link von Benjamin Evan Ainsworth gespielt werden. Ich freue mich sehr darauf, die beiden auf der großen Leinwand zu sehen.“«The Legend of Zelda» ist für den 7. Mai 2027 angekündigt. Im März dieses Jahres wurde der Film „aus produktionstechnischen Gründen“ von seinem ursprünglichen Termin im März 2027 verschoben, wie Miyamoto damals mitteilte. Regie bei der Realverfilmung des beliebten Videospiels führt Wes Ball, der Regisseur von «Planet der Affen: Revolution», inszeniert. Miyamoto und Avi Arad sind als Produzenten tätig.