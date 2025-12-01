Maximilian Mundt: Ich liebe Rollen, die mich herausfordern

Interview

Der frühere «How to Sell Drugs Online (Fast)»-Star spricht im Quotenmeter-Interview über seine Rolle in «Ein Fall für Conti», die Arbeit mit Désirée Nosbusch und warum er sich nach Sci-Fi und Horror sehnt.

Ich würde Carlo als lernbegierigen, jungen Mann beschreiben, der in Conti, gespielt von Désirée Nosbusch, seine Mentorin gefunden hat. Sie fordert ihn besonders im aktuellen Teil heraus, seine Komfortzone zu verlassen. Das hat mich sehr gereizt.Ich habe versucht mich ganz naiv und neugierig dem Anwaltsmilieu zu nähern. Selbst habe ich mit Jura nichts am Hut und fands spannend, auch Carlo in das ein oder andere Fettnäpfchen treten zu lassen.An diesem Fall fand ich natürlich besonders spannend, dass diesmal auch Carlo in direkten Kontakt mit dem Angeschuldigten kommt. Es war sehr aufregend in einem echten Gefängnis zu drehen.Ich bin ein Riesenfan von beiden Frauen und wahnsinnig dankbar, dass sich aus einer Zusammenarbeit wahre Freundschaften entwickelt haben. Wenn unsere Zeitpläne es erlauben, dann treffen wir uns auch viel privat.Nathan Nill unser Regisseur, hat wirklich ein tolles Feingefühl. Ich habe unter seiner Führung auch gelernt, dass weniger eben doch manchmal mehr ist.